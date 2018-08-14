鬼月連燒 財神廟也傳火警 廟方：法會增《水懺》祈求平安

雲林縣北港武德宮14日發生火警，起火處在廟門右側的鐘鼓樓，火勢及時被撲滅，鐘鼓樓內木雕及大鼓被燒毀，原因待調查。（中央社)

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中時電子報

昨天才發生三起火災，其中台北醫院大火更造成嚴重傷亡，不免讓人與鬼月聯想。今14日上午，雲林縣北港武德宮今天發生火警，起火處在廟門右側的鐘鼓樓，火勢及時被撲滅，鐘鼓樓內木雕及大鼓被燒毀，廟方人員指出，農曆7月廟的鐘鼓都封了，沒有通電電線也沒人進出讓人覺得奇怪，詳細原因待查。廟方因此決定農曆7月的普度法會，將增加水懺法會，祈求平安。

北港武德宮是全台知名的財神廟，上午近11時，廟宇右側殿房突然冒出火舌和濃煙，立即通報消防局救援，當時有許多信徒在參拜，有信徒立即持滅火器協助滅火。

武德宮起火處是在廟門右側的鐘鼓樓，火勢十多分鐘就被撲滅，鐘鼓樓內木雕及大鼓被燒毀，損失不大；鐘鼓樓並未對外開放，且正值農曆7月期間，鐘鼓樓內的鐘鼓都停止使用，至於起火原因，需進一步調查釐清。

北港武德宮主委林安樂表示，已指示武德宮的工作人員更換廟內所有電線設備，防範類似的情況發生。另在農曆7月普度法會將增加水懺法會，祈求平安。

《水懺》指慈悲三昧水懺，內容根據印度大乘「佛名懺悔經典」於唐末五代時期所製成的禮懺文本，收錄於《大正藏》，「滅罪增福」為各個懺法之共同功效，但三昧水懺法會以「水」為喻，期待為社會大眾洗去惡火與災難。

(中時電子報)

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