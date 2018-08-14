「閱讀」增進競爭力！這71本書是中小學生必讀推薦

閱讀好處多多，不僅能讓我們瞭解新知、開拓視野，增進「競爭力」！（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

北宋黃庭堅有云，「一日不讀書，言語乏味；三日不讀書，面目可憎」。雖說在數位化時代，閱讀方式有更多元改變，從平面的書章雜誌移轉到便捷的網路，然不可至否的，全世界閱讀人口有逐年下降的趨勢！然閱讀好處多多，不僅能讓我們瞭解新知、開拓視野，增進「競爭力」！

雖說暑假快到尾聲了，不過也別老待在家裡上網、玩電動！文化部辦理「第40次中小學生優良課外讀物推介評選活動」結果出爐。評選共分8大類－圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，共有234家出版社報名參選，歷經3個月評選，由2,932種參選讀物中選出551種，佔參選總量19％。

本次圖畫書類形式表現豐富多元，繪畫技巧與風格皆出現許多藝術性很高的作品，期待帶給讀者探究藝術、歷史與文化的精神，此類雖以外版翻譯書為大宗，但仍有不少具有國際力的優質臺灣作品，如《班雅明先生的神祕行李箱》、《黃魚鴞的那條河》、《伊布奶奶的神奇豆子》、《你的名字Taiwan Leopard Cat》、《有時候》等。

人文社科類推介書籍，如《寄生之廟：臺灣都市夾縫中的街廟觀察，適應社會變遷的常民空間圖鑑》、《考古臺灣》、《厭世代－低薪、貧窮與看不見的未來》、《解碼臺灣史1550-1720》等，鼓勵小讀者認識臺灣獨特城鄉景象、族群關懷、人文歷史等在地議題。

文學翻譯類希望藉由作品讓兒少讀者得以學習對各種不同文化的包容力與理解，如《依海之人》對於身為海島人民的臺灣讀者應有需多可借鏡之處，《柏林1936》從另類角度看納粹德國，《當幸福來請款》充滿北歐式幽默，《伊拉克現代詩100首》譯筆精彩。

中小學生優良課外讀物評選推介活動

漫畫類推介書籍，如《魔幻時刻：THE ACTOR 第一集》、《菜比巴警鴿成長日記》及《台北不來悔2》等皆用心以漫畫呈現不同職業的真實面貌與奮鬥努力過程，可開拓讀者對臺灣各個面向的不同認識，適宜國中小學生選讀。

(中時電子報)

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