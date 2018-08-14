川普簽署法案 禁售F-35 給土耳其

2018年08月14日 16:51 中時電子報 江飛宇

美國總統川普剛簽署了2019年國防授權法案（NDAA），其中一段是「停止供應F-35聯合打擊戰機給土耳其」，這是安卡拉和華盛頓矛盾升級的又一重要標誌。土耳其是北約盟國，也是當初聯合打擊戰機開發的首批國際夥伴之一。然而土耳其近年與俄國走的很近，並購入俄國S400防空飛彈，已觸及北約體系的底線，於是美國國會增加了停止土耳其F-35合約的條文與其他細項。

The Drive報導， 在2019美國國防授權法案的提到，就土耳其與美國的關係，在90天內要進行書面審查，包括美軍仍使用吉爾利克空軍基地(Incirlik AFB)的機會，以及交付F-35給土耳其的相關風險評估，另外愛國者飛彈、CH-47契努克重型運輸直升機、AH-64阿帕契攻擊直升機、H-60黑鷹通用直升機、F-16戰隼戰機，都列為重新評估的項目。

不過，美國會遇到違反合約的指責，因為土耳其是聯合打擊戰機的出資者，已經投入了12億美元，而首批的30架已經完成合約(總計劃購買量是100架)，其中第一架已經交付，列為土耳其空軍資產。但這架土耳其的F-3還在亞歷桑那州路克空軍基地在訓練飛行，所以實際將戰機送到土耳其還需要一段時間。

美國國防部長馬提斯(Jim Mattis)就反對違約，理由是土耳其仍然是美國的區域戰略盟友，而且這將會增加F-35計劃的成本，並可能破壞美國戰機的生產線等因素。但是，安卡拉與華盛頓的關系持續惡化，川普和艾爾段正在爭吵宗教人物與政治。

土耳其在2016年拘留了美籍牧師安德魯．布倫森(Andrew Brunson)，理由是他涉及當年的失敗政變。另外艾爾段也認為，目前受美國保護的穆罕默德·法土拉·居連(Muhammed Fethullah Gülen)就是政變的主謀，儘管這位神職人員一直居住在美國。美國則於今年8月10日，就安卡拉無理拘留了美籍牧師一事，通過對土耳其制裁。

制裁已發揮成效，土耳其本就脆弱的經濟已陷入混亂，其貨幣里拉（Lira）急劇貶值。艾爾段表示，美國的制裁是「背後插刀」，他的政府正在努力穩定局勢，防止更多的經濟損失。他還表示會處理「經濟恐怖分子」問題，其中也包括打壓對經濟有負面報導的媒體。

美國要防範的是，對土耳其採用武器斷貨的制裁會給自己造成什麼風險，土耳其航太工業是美國製造的戰機的供應鏈之一，也是歐洲的3處發動機維護點(土耳其、挪威、荷蘭)之一，因此要小心失去土耳其造成的戰機製造與後勤代價。

土耳其似乎正以極高的速度脫離西方秩序，而且似乎很難逆轉，勢必波動東歐、北非、西亞的美俄勢力格局，北約聯盟將面臨成立以來的最大挑戰。

(中時電子報)