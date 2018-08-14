整合觀光資源 南投縣水里鄉將發行觀光護照

2018年08月14日 16:57 中時 沈揮勝

水里鄉公所「玩轉水里觀光護照」說明會，吸引數十個風景據點、店家或旅宿負責人前往聆聽、了解。（沈揮勝攝）

「玩轉水里觀光護照」說明會現場。（沈揮勝攝）

「玩轉水里觀光護照」構想稿，初稿預定10月底公布、明年正式發行。（沈揮勝翻攝）

鐵路集集支線「最後火車站」車埕。（沈揮勝攝）

水里鄉永興神木，美景如畫。（沈揮勝攝）

山城水都拚觀光！水里鄉公所即將發行「玩轉水里觀光護照」，整合全鄉所有好吃、好玩、好看、好買、好住的地方，提供優惠折扣讓遊客體驗該鄉之美；14日說明會，邀請數十個知名風景據點、店家或旅宿負責人填表登記，預定10底前完成護照內容與初稿。

說明會由鄉長陳癸佑、觀光課長徐玉玲主持，縣議員陳昭煜共襄盛舉。

陳癸佑表示，「玩轉水里觀光護照」預定明年正式發行，售價暫定60元，網羅食、宿、購、遊、行等商家優惠，可謂護照在手，優惠無窮，讓民眾旅遊玩得省錢又盡興；未來可在水里鄉公所、水里圖書館及水里鐵馬驛站購得。

另外，護照內將附1張繪有水里美景的明信片，遊客們可將來到水里旅遊感想寫上寄回公所，鄉公所將在明年玩水節期間舉辦大抽獎，獎項及抽獎時間公所將另公布於官網；首次印刷限量2000本，邀請各地民眾前來水里旅遊，一起感受水里之美。

(中時 )