非音樂班立志當提琴手 16歲陳沛梧開個人獨奏會

年僅16歲的陳沛梧將在9月9日下午在彰化演藝廳舉辦個人首場小提琴獨奏會。(謝瓊雲攝)

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陳沛梧把曾有音樂神童之稱的前輩小提琴家曾宇謙視為偶像，兩人外表也有些神似。(謝瓊雲攝)
彰化市長邱建富(左2)說為鼓勵優秀青年學子努力實現夢想，公所協助籌備這場小提琴獨奏音樂會，採免費索票；國台交首席張睿洲(右2)也稱許陳沛梧未來的進步發展值得期待。(謝瓊雲攝)

非音樂科班出身，卻立志要當提琴手，16歲的陳沛梧去年拿下台中市音樂比賽個人組第三名並晉級全國賽事獲優等，彰化市公所協助籌辦，9月9日下午將在彰化演藝廳舉行生涯首場小提琴獨奏會，免費索票入場。

彰化縣10多年前興起弦樂風潮，各國小大力推動「小提大奏」下，陳沛梧從小二起經由音樂博士楊道鑌引導接觸小提琴，8年來先後隨謝琮硯、吳俊良學習，目前師從國立台灣交響樂團首席張睿洲。

身高175公分的陳沛梧外表酷似小提琴家曾宇謙，他也把曾視為偶像與目標；上個月在老師帶隊下前往義大利米蘭國際音樂營，接受大師班課程洗禮後，他更加深想成為職業小提琴演奏家的決心。

張睿洲表示，沛梧很有毅力、熱情，過去這一年的相處，看見他明顯的成長、進步，學習過程遇到問題會努力想辦法克服，幾乎沒有什麼難倒他，這種態度十分難得，義大利的大師班中，許多國外音樂家對他的演奏表現也很稱許，未來發展值得期待。

靦腆帥氣的陳沛梧說，從小就非常熱愛小提琴演奏，自知並非天才，但非常努力，勤練就能有所進步。獨奏會將以莫札特G大調演奏鳴曲開場，接著魏歐當小提琴協奏曲；下半場首先是莫札特第四號小提琴協奏曲，最後以布拉姆斯鋼琴五重奏做為結束。

彰化市長邱建富表示，陳沛梧小六時就曾擔任彰化縣立兒童弦樂團首席，還曾榮獲全縣學生音樂比賽個人組第二名佳績，逐漸嶄露頭角，小小年紀就立定人生方向，公所全力協助鼓勵他努力實現夢想，歡迎至公所社會課免費索票，或電洽：0912061166陳先生。

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