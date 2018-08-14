建商推「客製化空間」 貼心設計理想住家

2018年08月14日 16:56 中時 盧金足

「總太2020」與歐雅系統家具異業結合，進駐接待中心為客戶量身打造全方位的客製化系統家具。（盧金足攝）

建商銷售戰線拉長，從預售到成屋都必須以消費者導向思考，才能贏在成交關鍵。久樘開發「瑞璽」以定製化空間格局衝出銷售好成績；總太地產攜手歐雅系統家具進駐接待中心為客戶量身訂做，以優質客製化為建案加分。

一般成屋建案的隔間都已固定，要更動房間位置、數量都要再打除重建，而購買毛胚屋又得花費更長的設計期與施工期。久樘「瑞璽」推出定製化空間格局服務，衛浴除外的空間皆可彈性配置，並且配有進口廚具、地板、天花、牆面等標準配備，不再受限於成屋只有固定隔局的模式。

久樘「瑞璽」為住戶設計的格局便有超過三種型式，其中有一戶將室內三分之一的面積規畫成觀景交誼客廳；還有一戶的主臥、客廳、餐廳都能面向8300坪公園綠景；也有住戶僅設計兩間臥房，把空間留作健身房使用。有些則是以房間數調節二代居或三代居生活空間。

久樘開發協理張瓊文說，市場上豪宅建案大多以毛胚屋銷售，就算是附標配、或是精裝修的成屋，也都是每戶制式化，隔間、配備皆相同就像穿制服，久樘因應住戶的家庭組成、生活模式都不同，理想的住家應該要依照居住者的動線來配置。

總太集團年度超級大案「總太2020」攜手歐雅系統傢具，進駐接待中心為客戶量身打造全方位的客製化服務，提供優惠方案，從居家收納空間、管線規劃、建材挑選等一手包辦，依尺寸及設計難易程度列表收費，價格透明公開；以異業結合行銷手法創造話題，買氣大增。

「總太2020」主打區域最低價，公共設施多達43項，主打讓住戶於社區內即可滿足日常生活所需，社區將引進大型量販店、餐廳、診所等，且交屋後一年免費代管服務，吸引首購自住客群。

(中時 )