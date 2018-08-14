融合多元媒材文創工坊秀成果

2018年08月14日 16:56 中時 林欣儀

文創工作者何堂立原本從事金屬工藝創作，將不同媒材的廢棄木頭融入創作中，呈現不同風格的餐具。（林欣儀攝）

幫助文創工作者學習使用多種不同媒材，文化資產局日前開設「文創實驗室」，14日起並於台中文化資產園區舉辦「木。維度」展，現場由4個大框架區隔，分別代表不同技法與素材的運用，展現出台灣獨有特色，盼藉此帶領台灣文創產業突破重圍。

從事金屬工藝設計的何堂立說，多年來專注於金屬工藝創作，在文資局協助下、透過其他媒材專家的教導，開始接觸不同的媒材，並將其融入原有創作中，以這次展出的作品來說，將原本被燒毀的新社區梨梗木再利用，作為金屬湯匙的木握柄，更增添新風味。

參與展出的除了何堂立，還有經營有機農場的陳美玲，她以山上的植物染製作成染線、進一步做成織布，將暮靄晴空、春木霞光等大自然五彩繽紛的顏色運用在織布上，展現出光影變化；另名文創工作者廖勝文則以漆器為根本，結合新媒材的多樣性，展現出個人特色。

文化部文化資產局主任秘書吳華宗在致詞時強調，原住民占台灣人口數不到2％，但他們的文化在台灣占有一席之地，文創就是結合該地的傳統文化、藝術，再加以延伸、發展，可作為商業化、甚至行銷國際，像是小說《哈利波特》被拍成電影，就帶動英國的電影與文創產業。

(中時 )