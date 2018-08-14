嘉義縣》黨內互打！吳芳銘表態參選到底 民進黨要求立辭副縣長

2018年08月14日 16:56 中時 呂妍庭

吳芳銘早上請半天假，仍出席太保市農會的稻米品質競賽。（呂妍庭攝）

嘉義縣副縣長吳芳銘今14日上節目受訪，表示他會參選到底，「我是選真的」，隨即遭來民進黨嘉義縣黨部諸多質疑，指縣長忙出國、副縣長拚選舉，縣府淪空城？要求吳芳銘即刻辭去職位，別再利用副縣長身份為自己選舉造勢，吳芳銘除反駁他早上有請假，卻仍出席太保市農會活動，對黨部提出的質疑和批評，表示莫名其妙，反指黨部是「欲加之罪何患無辭？」

吳芳銘上節目受訪時強調，參選縣長是他自己想選，參選目的是不想讓嘉義縣的政治放遠都是「一派、一黨、一人領導」，且登記後會自行退黨、辭副縣長，就算不選，也不接受任何職位的安排，並重申他不是任何人的代言人或棋子，「人有自己參選的意志」，

主委林沐惠質疑縣長張花冠出國，副縣長卻忙著跑選舉，縣府運作到底誰在負責？指吳芳銘曾說過會用最高道德標準要求自己，那為何可以容忍自己用公家資源跑選舉，「請問副縣長的最高道德標準界線在哪？」

林沐惠指出，縣府兩大巨頭，一個忙出國，一個忙選舉，讓縣政唱空城！這對嘉義縣民不公平，且這段時間接獲很多基層幹部反應，鄉鎮很多活動副縣長都不請自來，基於他副縣長身份為了禮貌，還是得安排他致詞，但由於吳總是致詞過長往往都會超時延誤活動變成他的個人秀，造成活動單位的困擾。

黨部亦接獲投訴，吳搭乘公務車前往拜訪國民黨中央委員，請問吳副縣長，這不是為自己的選舉嗎？請吳芳銘即刻辭去職位，別再利用副縣長身份為自己選舉造勢，讓能專心輔佐縣長的人才接位，請別再戀棧權位。

對黨部的質疑，吳芳銘強調他早上有請半天假，至於訪問時間早就安排好，事前也不知道要聊選舉，強調縣府是三長制，且現在訊息流通、掌握很方便，他即使請假也充分掌握縣政，縣政也如常運作，對黨部這分聲明感到莫名其妙，「我心理坦蕩蕩，沒有忙於選舉而不問公務」，認為黨部如果要用這種標準來檢驗，就該一視同仁。

吳芳銘強調，他出席活動不談選舉，反倒是有人要求各鄉鎮不要邀他去，「現在是黨派霸權的恐怖嗎？」，重申副縣長一職，「適當時機就會辭」，要黨部壓力不要那麼大！

(中時 )