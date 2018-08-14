全球最強軍火商！洛馬蟬聯冠軍 雷神翻身奪亞

洛克希德馬丁公司出產的F-16戰機。(圖/Shutterstock)

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中時電子報

美國洛克希德馬丁公司再度蟬聯全球最大的軍火商。(圖/Shutterstock)

全球2017軍火銷售排行榜出爐，前十大上榜的公司中以美國佔比最高。洛克希德馬丁(Lockheed Martin)公司再度蟬聯全球最大的軍火商。而雷神公司(Raytheon Company)大翻身一舉奪下第二，英國航太系統公司(BAE Systems)則持平，連續兩年都是第三名。值得注意的是前年拿下第二名的波音(Beoing)，卻不慎被擠出前三名之外，只拿到第五的位置。

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根據美國《國防新聞》(Defense News)報導，2017全球國防軍售排行榜出爐，美國航空製造廠商洛克希德馬丁，再度蟬聯全球最大的國防工業包商，去年總銷售額達479億美元(約新台幣1.5兆元)，這個數字整整比第二名多了1倍以上，相當驚人。

同樣是來自美國的雷神公司搶下第二名寶座，去年銷售總額達到235億美元(約新台幣7234億元)，前年它還排在前三名之外，但2017年公司營業額大幅成長，擠下了很多強勁對手。

至於前三名中，唯一一家不是出身美國的就是英國航太系統公司(BAE Systems)，營業額則達到223億美元(約新台幣6864億元)。它已經連續兩年都名列第三，成績持平，但卻是少數能打敗美國、歐洲數一數二的大型軍火商。

第四名至第十名的軍火商則分別來自美國、歐洲（空中巴士公司是由德國、法國、西班牙與英國共同創立的民航飛機製造商）、法國、俄羅斯和義大利等國。

(中時電子報)

文章來源：Top 100 for 2018

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