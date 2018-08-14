棄嬰變明星之路 雲南野象「羊妞」成網紅

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旺報

聰明的野象，往往會將患有傷病的小象遺棄在村莊附近，因為牠們知道或許有人會救牠們的孩子。野象「羊妞」就是個幸運兒，3年前被遺棄在雲南普洱一個農戶家的柴房裡，被人發現時已奄奄一息，人類把她從死亡線上搶了回來。3年後，她成了一頭神氣活現、還會搞怪賣萌的明星小象。一段她撒嬌的短視頻在時下流行的抖音上總播放量超過3300萬次。

2015年8月17日下午，普洱市思茅區橄欖壩村，一位老婆婆在自家的柴房中發現一頭被遺棄的新生小象。小象看起來虛弱不已，臍帶傷口已化膿。她給小象餵水喝奶，並馬上打電話到野生動物救助站。救助隊員檢查發現新生小象患有嚴重的臍帶感染，導致腹腔感染並潰爛，身上有多處鵝蛋大的腫塊，還有明顯的營養不良、心律不整，生命危在旦夕！小象被緊急轉送到位於西雙版納野象谷的亞洲象種源繁育及救助中心。

「她躺在墊子上，站都站不起來，眼睛也睜不開。」大象醫生保明偉說，正常新生小象有100公斤左右，她只有76公斤，而且非常虛弱。醫護人員給她清創、消炎，但因找不到象奶，只好餵羊奶，最初的7天，多名大象醫生、飼養員和後勤人員24小時輪流照料小象，晚上睡在小象旁邊，經過科學救治和精心護理，小象傷病得到控制，健康狀況好轉，精神狀態也逐漸好了起來。由於小象屬羊，又是喝羊奶長大，就給她取名「羊妞」。

「我們四個『象爸爸』輪流照顧她，晚上同她住一個屋。」象爸爸之一的陳繼銘說，象爸爸睡的是高低床，羊妞睡旁邊的草墊上，她慢慢康復後，就變得比較好動，甚至爬到床上和人一起睡，半夜把象爸爸給嚇醒了。

同住一年後，象爸爸搬到隔壁房間住。剛開始，羊妞不習慣，會發出叫聲。象爸爸就過去拍拍她，等她安靜入睡後才回到隔壁房間。

為了讓羊妞順利成長，救助中心物色了兩頭正在康復訓練的母象「然然」和「平平」擔任羊妞的臨時媽媽，但吃羊奶長大的羊妞身上全是羊膻味，兩個臨時媽媽總是趕走羊妞。象爸爸想到好辦法，將象糞塗在羊妞身上，兩個象媽媽終於開始接受這個新女兒，展開新生活。

(旺報 )

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