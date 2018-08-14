郵務士騎GOGORO？ 中華郵政：先租2台測試中

2018年08月14日 16:59 中時 王思慧

未來可看到郵務士騎GOGORO送信？台灣電動車品牌GOGORO官網上，出現隱藏車款「郵務車專案」。中華郵政表示，目前已向GOGORO租2台電動車測試，希望能符合郵務士工作特性，包括高續航力，在短時間內能頻繁啟動，馬力足夠，不過除測試合格外，還要經過招標和預算通過後，才能確定是否讓郵差騎GOGORO。

行政院為降低空污問題，預計在2035年禁售燃油機車，中華郵政自2017年起逐漸更換為電動機車，原本引進的電動車是e-moving，但時速最高只有56.2公里，GOGORO可達到時速90公里，佔有明顯優勢。

至於從GOGORO官網郵務車專案規格表來看，全車都是綠色烤漆，是中華郵政的代表色，跟標準版一樣，有相同動力規格，也使用傳統磁石鎖鑰匙；不過後座改為郵務架及後箱底座，沒有中柱，改成一般型左右側載貨用側腳架，才能提高承重能力。

中華郵政郵務處長薛門騫表示，郵務士在外面工作時間一趟要3至5小時，因此電動車續航力至少要50公里以上，且載重至少要有200公斤，還要讓電動車符合啟動、停車至少200次以上，馬力也要夠，才能方便郵務士寄送信件包裹。目前已向GOGORO租了2台電動機車做測試。

薛門騫說，先租用少量的GOGORO電動車，在都會區開始測試。不過要擴大讓所有郵務士都騎GOGORO電動車，還要通過政府預算和公開招標後才能確定。

(中時 )