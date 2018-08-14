中國？俄國？ 川普稱「美國敵人」已在太空部署武器

川普在紐約州德拉姆堡基地視察美軍第10山地師進行炮火與直昇機演訓。（圖／路透）

友善列印
中時電子報

極力推動建立太空軍的美國總統川普最近表示，美國的對手與敵人已經開始將太空軍事化，他雖然未指明對手與敵人是俄國還是中國，但承諾要很快趕上並超過他們。

俄羅斯衛星通訊社報導說，美國總統川普紐約州軍事基地發表講話時稱，「我們的海外對手和敵人已經開始將太空軍事化。要想維持美國的軍事優勢，我們應走在所有人前面。因此，我們驕傲地確認美國在太空領導地位上的傳統。」

美軍考慮在太空部署導彈防禦系統
美五角大廈近期將著手組建太空軍

川普說，這些國家在該領域「進展非常深入」，他承諾，「很快將趕上並超過他們」。

報導指出，美國2019財會年度國防預算案規定，國防部系統內的美國導彈防禦局(Missile Defece Agency)應在近期開始在太空部署彈道導彈追蹤和攔截系統。預案法案規定，應在2022年12月31日前完成「可持續的太空間傳感器架構」的研製和推廣，而導彈攔截系統可能將於稍晚部署。

美國政府日前宣佈組建獨立軍種--太空軍。然而，新簽署的2019財年國防預算案中並未包括這些內容，預計組建太空軍的資金將被列入2020年預算。然而，包括五角大樓前領導在內的一系列專家已經對川普決定的合理性表示懷疑，因為美國太空軍作為空軍和戰略司令部的一部分事實上已經運行多年。

報導說，目前國際條約僅禁止在太空部署大規模殺傷性武器。但當前掌握太空技術的國家均未正式在太空部署任何武器。

(中時電子報)

美國組建太空部隊謀略恐落空
美國太空霸權 遭中國反衛星導彈挑戰

文章來源：特朗普稱「美國敵人」已開始在太空部署武器

全球最強軍火商！洛馬蟬聯冠軍 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。