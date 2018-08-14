中國？俄國？ 川普稱「美國敵人」已在太空部署武器

2018年08月14日 17:02 中時電子報 盧伯華

極力推動建立太空軍的美國總統川普最近表示，美國的對手與敵人已經開始將太空軍事化，他雖然未指明對手與敵人是俄國還是中國，但承諾要很快趕上並超過他們。

俄羅斯衛星通訊社報導說，美國總統川普紐約州軍事基地發表講話時稱，「我們的海外對手和敵人已經開始將太空軍事化。要想維持美國的軍事優勢，我們應走在所有人前面。因此，我們驕傲地確認美國在太空領導地位上的傳統。」

川普說，這些國家在該領域「進展非常深入」，他承諾，「很快將趕上並超過他們」。

報導指出，美國2019財會年度國防預算案規定，國防部系統內的美國導彈防禦局(Missile Defece Agency)應在近期開始在太空部署彈道導彈追蹤和攔截系統。預案法案規定，應在2022年12月31日前完成「可持續的太空間傳感器架構」的研製和推廣，而導彈攔截系統可能將於稍晚部署。

美國政府日前宣佈組建獨立軍種--太空軍。然而，新簽署的2019財年國防預算案中並未包括這些內容，預計組建太空軍的資金將被列入2020年預算。然而，包括五角大樓前領導在內的一系列專家已經對川普決定的合理性表示懷疑，因為美國太空軍作為空軍和戰略司令部的一部分事實上已經運行多年。

報導說，目前國際條約僅禁止在太空部署大規模殺傷性武器。但當前掌握太空技術的國家均未正式在太空部署任何武器。

(中時電子報)