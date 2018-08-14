「排尿異常、勃起困擾」熟男GG兩大共病不性福

2018年08月14日 17:07 中時 林周義

一名年約40的公車司機，因頻尿遭乘客投訴，性生活也不美滿，就診後才發現得了男性兩大共病—「攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀」與「勃起功能障礙」。全台40歲以上男性中，每五5人就有1人患有共病，不僅排尿有困擾，房事也難滿足。

天主教耕莘醫院泌尿外科主任廖俊厚表示，攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀者會表現出頻尿、急尿、夜尿、尿流變細、解尿困難等問題。而勃起功能障礙分三種程度，輕度（可勉強行房）、中度（有硬度但無法行房）和嚴重（變大但沒有硬度）。

雖然全台有155萬人患有男性共病，但台灣男性學醫學會理事長張宏江表示，台灣文化較保守，承認患病者只有實際人數的一半。有些男性不好意思就醫，會自行上網買藥治療。廖俊厚表示，網路的藥成分不明，除有效果不足的風險外，也容易造成交互作用。

部分偽壯陽藥藉由麻醉劑降低生殖器的敏感度，以延長勃起時間，長期使用恐致生殖器騷癢、起疹子，甚至腫脹疼痛。若服藥者罹患心血管疾病，更有可能因此致命。廖俊厚提醒民眾應到醫院評估，做適當治療。

為預防攝護腺腫大，廖俊厚建議從飲食習慣上下手，減少攝取高脂肪飲食。另外，多運動，避免抽菸、喝酒則有助於從根本上避免兩大共病的發生。

(中時 )