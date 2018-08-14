「排尿異常、勃起困擾」熟男GG兩大共病不性福

攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀示意圖。（台灣男性醫學會提供）

友善列印
中時
林周義

一名年約40的公車司機，因頻尿遭乘客投訴，性生活也不美滿，就診後才發現得了男性兩大共病—「攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀」與「勃起功能障礙」。全台40歲以上男性中，每五5人就有1人患有共病，不僅排尿有困擾，房事也難滿足。

天主教耕莘醫院泌尿外科主任廖俊厚表示，攝護腺肥大伴隨下泌尿道症狀者會表現出頻尿、急尿、夜尿、尿流變細、解尿困難等問題。而勃起功能障礙分三種程度，輕度（可勉強行房）、中度（有硬度但無法行房）和嚴重（變大但沒有硬度）。

雖然全台有155萬人患有男性共病，但台灣男性學醫學會理事長張宏江表示，台灣文化較保守，承認患病者只有實際人數的一半。有些男性不好意思就醫，會自行上網買藥治療。廖俊厚表示，網路的藥成分不明，除有效果不足的風險外，也容易造成交互作用。

部分偽壯陽藥藉由麻醉劑降低生殖器的敏感度，以延長勃起時間，長期使用恐致生殖器騷癢、起疹子，甚至腫脹疼痛。若服藥者罹患心血管疾病，更有可能因此致命。廖俊厚提醒民眾應到醫院評估，做適當治療。

為預防攝護腺腫大，廖俊厚建議從飲食習慣上下手，減少攝取高脂肪飲食。另外，多運動，避免抽菸、喝酒則有助於從根本上避免兩大共病的發生。

(中時 )

814慰安婦紀念日 婦援會疾呼要道… 免口試筆試！開南大學首創獨立招…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。