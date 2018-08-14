中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊到金門　遊客喊：水喔！

中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊員今（14）日跨海拍攝微電影，為行銷金門觀光帶來精采畫面。（李金生攝）

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中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊員參訪金門酒廠，總經理張鳴仁也好開心。（李金生攝）
中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊員參訪金門酒廠，為金酒也「代言」一下。（縣府觀光處提供）
中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊員參訪金門酒廠，在大酒瓶廣場展現青春活力。（李金生攝）
中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊員參訪有「金東第一炮」之譽的獅山炮陣地。（縣府觀光處提供）

桃園市浯江金門同鄉會將於9月1日主辦「桃園市金門日」-職棒嘉年華活動，6位中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊女孩今（14）日跨海赴獅山炮陣地、光華酒窖等景點拍攝微電影，為行銷金門觀光帶來精采畫面。

6位中華職棒Lamigo桃猿啦啦隊員現身機場，立即引起一陣騷動，許多球迷開心表示：「真讚！」還誤以為Lamigo桃猿隊要來金門打球。

協助安排景點拍攝的縣府觀光處指出，這6位Lamigo桃猿啦啦隊員跨海拍攝宣傳影片，將結合「9.1桃園市金門日」─職棒嘉年華活動，當天在球場大螢幕播放外，也會上傳啦啦隊粉絲團和球團臉書官網與球迷分享，希望吸引更多遊客來金門玩。

她們抵金首站就直奔金門酒廠，除在生產線品酒外，也頂著炎陽在大酒瓶廣場錄影，青春活潑、清涼有勁的模樣，讓參觀酒廠的遊客都說「水喔！」

今天，她們也陸續走訪有「金東第一炮」之譽的獅山炮陣地、民俗文化村，並在金沙戶政事務所客串「一日志工」。明天則將繼續前往小金門后麟營區、沙溪堡及「離島中的離島」大膽島拍攝，為金門觀光加油打氣。

(中時 )

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