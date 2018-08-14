週末淡水「愛的抱抱」！浪漫華爾滋之夜慶七夕

漁人碼頭一隅。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

漁人碼頭夕陽、無敵海景、海鮮宴席料理，在情人光雕橋前許下愛的誓言！這週五就是一年一度七夕了，連著週六日，就有兩天多假期，計畫好和另一半去哪度節嗎？這週末夜不妨來淡水漁人碼頭，打扮成美麗公主和瀟灑紳士，牽起另一半的手共舞華爾滋，度過一個與眾不同的情人節。

漁人碼頭夕陽美景。（新北市漁業處提供）

新北市政府漁業處在淡水漁人碼頭推出「2018淡水漁人碼頭仲夏趣瘋季－浪漫一夏」系列活動，14日在市府辦理記者會，宣告在8月18日七夕情人節假期舉辦「七夕浪漫華爾滋之夜」，時間為8月18日晚上6點至8點，在漁人碼頭情人橋觀景平台舉辦，歡迎大家一起來共渡浪漫，在漁人碼頭港灣寫下最唯美浪漫的甜蜜幸福。

漁業處表示，這次活動係由港區商家水灣企業股份有限公司、淡水區漁會及福容飯店共襄盛舉，以灰姑娘故事為主題，搭配情人橋特殊光雕，塑造七夕浪漫氛圍，活動當天晚上，歡迎大家盛裝打扮出席公主和紳士的華爾滋舞會，舞會中邀請國標舞者帶領大家跳華爾滋，讓民眾甜蜜幸福加分；另凡穿有公主或紳士裝扮，並且事先完成報名者，可獲得精美紀念品乙份，限額50名。

浪漫華爾滋。（新北市漁業處提供）

漁業處說明，活動當天晚上6點，在淡水漁人碼頭情人橋觀景平台，邀請現場民眾兩人一組組隊報名，參與浪漫華爾滋舞會，限額100名；舞會結束後隨即舉辦「愛的抱抱」競賽活動，男方以公主抱方式抱著女方，並需擁吻不離；比賽前三名將獲得五星飯店住宿、餐飲等好禮。愛就要勇敢說出來，和心愛的他（她）相約在淡水！

(中時電子報)

七夕浪漫華爾滋之夜。（新北市漁業處提供）

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