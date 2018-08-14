藏身大樓出租套房販毒 警逮3毒蟲

2018年08月14日 17:20 中時 洪榮志

台南市警四分局破獲隱身大樓出租套房的販毒案，分局長蔡進閱（左二）表揚員警辛勞。（洪榮志翻攝）

許多毒販隱藏在大樓出租套房交易，以躲避警方的追緝。台南市警四分局與刑事局電偵大隊偵二隊歷經近3個月的監聽及分析涉毒網絡， 一舉在台南市2棟大樓的出租套房內，逮獲28歲李姓男子等3人，並起出大批毒品及販毒所得55萬元，13日晚依毒品罪嫌送辦。

警方調查，涉嫌販毒的李某等人，目前都沒有工作，因吸毒成癮，需花費大筆金錢購毒，加上又無積蓄，因此鋌而走險販毒。他們利用友人在大樓1樓店面經營的美髮店作掩護，分租2樓套房作為販毒場所，還常邀約友人前往住處共同吸毒，藉機拓展販毒生意。

台南市警方及刑事局組成的專案小組，經過將近3個月的監聽及分析涉毒網絡，拼湊出販毒的犯罪模式及習性，進而鎖定毒販及購毒者身分後，前晚持搜索票兵分多路分別在中西區、北區等大樓逮獲李某等3人。

員警還在現場起出第二級毒品安非他命0.76公克、第三級毒品愷他命143公克、一粒眠5顆、第二、三級混合型毒品0.5公克、吸食器2組、K盤3個、夾鍊袋1大包，另查扣不法所得55萬元及手機6支等證物。

市警四分局長蔡進閱說，暑假期間是青年學子誤觸毒品的高峰期，警方於青春專案期間除結合執行「安居緝毒」專案行動追查販毒，也將掃除隱藏社區大樓的毒品犯罪，保護青少年免於毒害，並持續與轄區民眾保持良好互動，建立友善通報網，希望能將毒品趕出社區。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )