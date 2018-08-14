政府頻喊價 資委：勞動部不該到處放話怎麼調薪

圖為上班族下班。（中時資料照片）

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中時
勞動部今邀請基本工資審議委員會7位資方委員餐敘，交換意見。圖／李宜秦攝

基本工資審議委員會將在本周四召開，今勞動部先邀請資方7位委員餐敘會前會，資方委員表示今日主要是交換意見，委員說「勞動部到處放話要漲多少很奇怪，明明是還沒定案的東西」，有人認為考量到國際情勢，基本工資應緩漲，勞動部則澄清「沒有放話，會完全尊重委員會的決議」。此次若順利調薪，受影響的勞工人數約達208萬。

勞動部今邀請7位資方委員餐敘，召開基本工資審議會前會，據了解，7位資方委員都有出席，其中有幾位因無法參與，有另派代表參加。

資方委員說「勞動部一直到處放話要調多少、怎麼調不太應該」，他進一步說明，今天的會前會餐敘主要都是在交流意見，討論工資該怎麼調、調整門檻、何時該調、過去的做法是如何、現在該怎麼做、有沒有必要調等，至於調幅多少等具體內容很少談。

有資方委員認為現在不是調漲時機，雖然上半年經濟狀況不錯，但下半年受到中美貿易戰、美國與土耳其經貿衝突等影響，恐會影響經濟成長，且年改上路衝擊民間消費力道，若政府堅持調漲基本工資，可能會害企業因無法負荷成本而倒閉，消費者又須承受物價上漲的壓力。

勞動部表示，今天的餐敘氣氛不錯，比較資深的委員有跟其他委員分享過去經驗，委員之間也有相互交流對全球經濟狀況看法，另外向資方委員澄清，部裡並無預設立場，完全尊重委員會開會結果。

勞動部說，資方委員都將會盡力撥空參與審議會，若真的無法出席的委員也會派代表參與討論，不過代表就沒有表決權。條平司副司長黃維琛說，過去需要表決的情況不多，希望能以談出共識為主。

(中時 )

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