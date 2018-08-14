對抗空汙 醫院引進新型鼻導航手術

2018年08月14日 18:00 中時 李忠一

空氣品質成為國人關注的議題，不少人因為環境空氣品質差，深受鼻炎所苦，其中鼻竇炎最為嚴重，宜蘭有醫院為此引進新型耳鼻喉科「電磁立體定位導航系統」，利用3D影像呈現複雜的鼻腔構造，讓執刀也能導航，以提升手術精準度。

羅東博愛醫院指出，據統計台灣每4人中就有1人罹患慢性鼻竇炎，鼻涕、鼻塞整日不停歇，日常生活甚至睡眠都受到干擾，長期下對生理、心理造成不少的負擔。

院方指出，過去治療嚴重鼻竇炎依靠內視鏡手術，器材深入鼻腔，將嚴重病變的組織去除，讓鼻竇開口恢復通暢；但內視鏡提供2D平面影像，較無法精準切除病灶，醫師在靠近腦部與眼部等危險區域動刀也較為保守，若病灶未徹底清除，疾病便可能復發。

羅東博愛醫院為此引進的最新一代電磁立體定位導航系統，同步結合電腦斷層影像與術中3D立體定位，讓醫師清楚辨識鼻腔內病變部位。院方指出，此項技術，除了有助醫師精準移除病灶，更能夠協助醫師避開神經、血管等重要構造，大幅降低術後併發症機率，為病人豎立一道最佳安全防線。

院方指出，上月底耳鼻喉科醫師陳盈霖曾收治1名13歲鼻竇炎病人，以導航系統輔助手術，順利徹底清除病灶，病人隔日出院，恢復狀況良好，現病情穩定並持續追蹤中。陳盈霖表示，利用這套系統，面對鼻腔2度動刀、鼻腔結構改變的病人，醫師也能夠得心應手。

(中時 )