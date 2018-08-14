懶理婚變疑雲 蔣友柏盼兒女「找更快樂人生」

2018年08月14日 17:32 中時電子報 蔡曉婷

蔣友柏受訪希望孩子不要像他把自己逼很緊。（圖／翻攝自騰訊視頻）

蔣友柏宣傳受訪影片。（圖／取自蔣友柏微博）

蔣家第四代長子蔣友柏2003年與林姮怡結婚，育有一子一女，上月初驚傳兩人離婚，還傳男方和女特助過從甚密，但遭女特助否認。近日蔣友柏受訪，雖未談家事，但打趣承認基因裡有「征戰」性格，並希望兒女能有更快樂的人生，「反正不要像我一樣，把自己逼這麼緊吧！」

蔣友柏結婚15年，上月被傳婚變，傳出介入的女特助則強調雙方只是同事關係，不清楚老闆私事，而蔣友柏上班途中被記者追問此事，則維持一貫冷處理，不發一語。離開微博近一年的他，最近又重啟發文，宣傳他接受《騰訊新聞》的專訪。

今蔣友柏PO出接受《騰訊》「我的時代和我」專訪，有感而發說：「感謝最後呈現，仍讓我，能做我」，而在這41分鐘的影片中，可知多年來奉化老家都希望邀他回去當代言人，他沒答應，最後答應用合作人身分回去接工作，他自認是到處都能做生意的生意人，每天勤於工作的他也迷戀健身，自認有偏執和自虐傾向。

片尾蔣友柏接受採訪，被問到「基因裡面有一種征戰的（特性）？」他笑回：「那一定的，那沒辦法，三代都搞這個怎麼辦」，也承認是「武將性格」，主持人陳曉楠好奇為何他會和孩子說：「你們以後要找一個更快樂的人生」，蔣友柏則說：「反正不要像我一樣，把自己逼這麼緊吧！到我這代就結束了」，希望孩子能有開心人生就好。

(中時電子報)