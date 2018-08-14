台中警變身「綠巨人」浩克　幫推車疏交通

2018年08月14日 17:35 中時 黃國峰

今年初才剛分發到台中市警局第四分局黎明派出所的警員李建儒，日前值交通勤務時，發現一輛汽車停在路中央，李員上前關心，原來是故障，李員立即指揮疏導車流、擺上故障號誌、通知道路救援，待道路救援一到，李員又化身「綠巨人浩克」幫忙把車推到路旁，化解交通阻塞。

台中市警局第四分局黎明派出所指出，12日上午陳姓女車主的車輛突然拋錨在路中央，由於適逢尖峰時段，車流量相當龐大，該車經多次發動仍無法啟動，疑似電池沒電，李員立即進行交通疏導，通知道路救援並於車輛後方放置故障標誌。等道路救援人員一到，李員又化身「綠巨人浩克」合力將該車推至路旁，恢復現場交通秩序。

陳女表示，第一次碰到這種事，慌亂間也不知道該如何是好，所幸遇到員警及時協助，心中感激萬分。李員表示能為民服務感到非常開心，自己是義守大學資訊工程系畢業，由於父親也是警職人員，自幼耳濡目染，毅然決然報考105年警察特考，於今年分發至黎明所任職，期待能幫助更多需要的人。

黎明派出所所長劉文榮表示，發生車輛故障不要慌張，儘快放好警示標示物，避免後車追撞，再聯繫道路救援，平常出門前先行檢查車輛油量是否充足或有無故障情事，如遇不明原因導致交通阻塞，可請員警協助或請道路救援來拖吊排除。

(中時 )