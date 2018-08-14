律師嗆35周孕婦急診「被罵應該」T妹爆氣：社會多點同理心

2018年08月14日 17:40 中時電子報 林郁庭

日前有一名懷孕35周的孕婦，因為褲子全濕懷疑羊水破了，緊張去掛急診，沒想到醫生看診後卻酸「你又沒怎樣來這裡幹嘛…浪費醫療資源！」孕婦PO網後掀起社會討論，針對律師林智群在臉書發表看法，直言孕婦被念「只是剛好而已」，剛生產完的網紅T妹也回應，社會應該有多點同理心，孕婦不應該受到無理且無知人的二度傷害。

孕婦急診事件迅速引發社會討論，律師林智群在臉書上寫下看法，認為孕婦發文中提到，「疑似破水」、「急診」，認為「懷疑自己要生了，要去婦產科啊！跑急診幹什麼？被罵也是應該的！」、「破水後還要開五指才能生，至少還要等幾個小時甚至十幾個小時，才會推進產房，有那麼緊急嗎？」他認為該孕婦「是要生了、不是要死了，跑急診幹什麼？被醫生念『你又沒怎樣來這裡幹嘛？ 』只是剛好而已！」

網紅T妹隨後也在臉書表示，「有人說『破水後還要開五指才能生，至少還要等幾個小時甚至十幾個小時，才會推進產房，有那麼緊急嗎？』還真的隔行如隔山，真的要謹慎發言...連常識都搞不懂，希望錯誤資訊不要再傳下去。」

T妹根據自身經驗說，很多人在破水之前子宮頸已經開了！破水除了緊急以外⋯ 最重要一點是要趕緊去醫院打抗生素，因為擔心寶寶沒有羊水保護而感染…。T妹怒嗆，「破水當然是緊急狀況，任何淺在危機都可能發生！」請問如果因為被罵「浪費社會資源」，以後產婦破水時 哪敢立馬找就近醫院！

T妹說，孕婦在晚期分泌物多，確實很難分辨是分泌物還是羊水！只是這位媽媽剛好是烏龍，就應該被醫生罵浪費社會資源？她更暗指，「還有人更認為一定要破水後才會開指，而且一定要數個鐘頭後！」酸諷「講的好像有一定的工程式」，但其實許多媽媽是連開指都沒有感覺，也不代表一定要感到陣痛才會開指，每個人情形不一樣。最後她奉勸，社會應該有多點同理心，也不要死讀書、也要有生活常識！「產婦確保謹慎且尊重生命，就算是烏龍又何妨！」希望各界不要再指責被害人，多點同理心。

(中時電子報)