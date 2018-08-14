怪了！ 武德宮財神廟遭祝融 鼓樓無人自燃受損

武德宮鼓樓火災，天花板的大鼓僅鼓皮受損。（張朝欣攝）

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財神祖廟北港鎮武德宮14日傳出火警，火勢從2樓外側鼓樓傳出，現場冒出大量濃煙，消防人員獲報後出動3輛消防車灌救，所幸即時發現撲滅，僅燒毀樓內的文創品與鼓樓花窗，大鼓則奇蹟般僅表層受損，另信眾嘖嘖稱奇。

武德宮2樓鼓樓14日上午突然冒出陣陣濃煙，廟方人員與正在參拜的信眾都嚇了一跳，通報北港消防隊後拿著滅火器先行滅火，鼓樓內堆置易燃文創品，濃煙不斷冒出，所幸當時沒有人在鼓樓內。

消防人員10點45分接獲報案，不到10分鐘即趕抵現場，發現鼓樓花窗已有火舌與濃煙竄出，當下布署水線兵分二路搶救，10餘分鐘即將火勢撲滅，受損面積約50平方公尺，位在天花板的大鼓並沒有掉落，僅鼓皮受損。

武德宮總幹事陳再良表示，鼓樓平常不對外開放，農曆7月依習俗鐘鼓樓均封閉，不太可能有外來火苗，初步研判應是電線短路釀災，將請消防人員協助進一步調查起火原因，避免意外再度發生。

武德宮主委林安樂得知起火消息馬上趕回現場，得知沒有人員傷亡鬆了一口氣，他認為應是電動鼓的電線過載才引發火警，所幸鼓樓位於外側的獨立空間，加上使用不易燃材料興建，火勢才沒有延燒，更感謝消防人員的及時搶救。

信眾表示武德宮財神爺相當靈驗，火災剛發生時，馬上有人拿著1樓的滅火器衝上2樓滅火，有效控制火勢漫延，事後鼓樓的大鼓竟然僅外表受損，冥冥之中有神明在守護，才能將損失減至最少。

(中時 )

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