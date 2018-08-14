知名網紅拍《高校英雄傳》2個月 慘丟70萬業配收入

《高校英雄傳》男女主角羅宏正、劉宇菁與學生演員們。（三立）

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《高校英雄傳》學生演員多為網紅。（三立）

台視、三立青春校園偶像劇《高校英雄傳》將於本週日(19日)首播。劇中大量啟用新生代演員及網紅，包括徐韜、宋緯恩、蕭志瑋、季念潔、席惟倫、何美等，每人都有基本擁護粉絲，網路受歡迎程度不輸知名藝人。不過，他們也坦言，網紅這條路不好走，得要絞盡腦汁留住粉絲，不然很容易被新人刷掉。

在這群飾演學生的演員中，網紅蕭志瑋算是年紀較長的一位，但他扮起學生卻毫無違和感，頗有企圖心的他，自認是「全方位」藝人，他表示，2006年開始經營YouTube頻道，迄今長達12年，其實蠻累的，因為網紅爆紅很快，但長久經營才是最難的，所以要不停絞盡腦汁想新花樣。一路走來他也經歷很多，覺得演藝圈這條路其實不好走，需要一直累積自己的實力，因此在拍《高校英雄傳》以後，發現需要注意的地方就是要在演戲時稍微收一點，不能像在經營網路頻道那樣誇張，經歷兩個月的拍攝，現在比較能夠收放自如了。」

雖然終於可以有機會專心當演員，但卻也讓他的收入減少許多，他說：「拍戲至今因時間問題，光業配文就少了近70萬的收入。」不過樂觀的他說，這一切都是值得的。

古怪精靈的何美很會經營自媒體，早已在網路上累積許多粉絲，她說：「因為我常常會在自己經營的社群媒體講笑話，早就跟粉絲距離很近，和我的溝通也很直接，粉絲們也很期待我的演出，所以自己經營自媒體更容易幫自己的作品宣傳。」

宋緯恩從《姊的時代》到《翻牆的記憶》也漸漸走出自己風格，他認為現在網路讓人隨便就能紅起來，所以想進演藝圈的門檻也沒有那麼高，更必須要一直努力充實自己，不然還是很容易被刷掉。

徐韜是近期最受同志歡迎的前三名新生代，斯文靦腆的徐韜當初知道自己獲得這樣的封號時，第一個想法是受寵若驚，因為從小就沒什麼桃花的他，沒想過自己有一天能有獲得最受歡迎的封號。徐韜說：「我雖不算網紅但粉絲數不斷攀升，但為了經營社群，最近也嘗試開始和蕭志瑋合拍影片。」蕭志瑋在旁邊說，每次貼出跟徐韜的照片，大家都說他帥，氣得他逼問：「徐韜你這個月靠我們吸了多少粉？」

拍攝至今幾位男生互選誰最臭屁？大家馬上說第一名當然是「最資深前輩」的蕭志瑋，徐韜認為他私底下是個很沉著、冷靜的人，但一瘋起來真的屁到不行，宋緯恩也說蕭志緯完全沒有偶像包袱，在表演上也非常願意跟大家討論跟練習，但最強的莫過於他的自信，因為他都以偶像自居。

(中時 )

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