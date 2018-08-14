拿戶口名簿免費領住警器 新北市消防局：假消息

2018年08月14日 17:51 中時 王揚傑

近來住宅火警頻傳，造成人員死傷，加上昨（13）日衛福部署立台北醫院大火，喚起民眾對於住家安全重視，也深刻體會安裝住宅用火災警報器的重要性。

今網路卻瘋傳一則PO文，稱台北、新北、桃園的民眾只要拿著戶口名簿，就可到轄內消防局或消防隊，免費領取一個住警器。對此，新北市消防局表示，申請補助有一定的流程及資格，此訊息導致大量詢問電話湧入，已造成消防同仁困擾。

消防局表示，新北市的市民只要符合建築物樓高5層以下的公寓、透天厝住宅，皆可至鄰近消防分隊申請，但因每年預算有限，目前以一地址1只、不重複申請方式推廣安裝，並以弱勢民眾為優先對象，經分隊審查符合資格後，主動連繫自主安裝或約定時間到府裝設，而非網路流傳不限條件只要拿戶口名簿即可免費申請，另為避免重複領取，申請時仍應攜帶相關證件提供消防局作為審查依據。

消防局強調，住警器可在火警初期發出警報聲，讓屋內人即時查知、及時採取應變措施，避免生命及財產損失，每一居室都應安裝1只住宅用火災警報器，才能全面防護您住家安全。請民眾盡快至消防器材公司、網路商店及居家修繕賣場等處選購安裝。

目前新北市消防局結合防宣志工於居家訪視時補助安裝，進一步檢視住家用火用電安全，並宣導正防火確避難逃生觀念，歡迎民眾踴躍至消防局官網/線上申辦(http://www.fire.ntpc.gov.tw/)或向當地消防分隊申請居家訪視，全民防災，守護您我家人安全。即可免費領住宅景氣

(中時 )