《中時晚間快報》川普簽國防授權法 預算達22兆

2018年08月14日 17:46 中時電子報 綜合報導

◎川普簽國防授權法 預算達22兆

美國總統川普13日下午簽署了國會參眾兩院通過的《2019國防授權法》（NDAA 2019），使之成為法律。據德國之聲中文網14日報導，這次授權法含有許多以俄羅斯和中國大陸為假想敵的條款，但川普大力強調大手筆的國防投資將如何影響美軍實力。

◎高通案逆轉和解公平會 監委要查是否適法

公平會宣布與美商高通公司於智慧財產權法院合議庭訴訟和解，引發批評聲浪。監委指出，公平會面對高通案，從重罰變成和解，究竟立場為何轉變？是否適法？監察委員王美玉、仉桂美、王幼玲深表關切，因此申請自動調查，釐清相關疑義。

◎三颱共舞天氣不穩 七夕難見牛郎織女星

原本位於東太平洋的輕颱赫克特，今天凌晨跨越國際換日線進入西太平洋，成為今年第17號颱風，按例維持原名，距離台灣很遙遠。目前西太平洋共有第15號輕颱麗琵、第16號輕颱貝碧佳與赫克特，形成三颱共舞；對台灣雖未造成直接威脅，但受到西南風和季風低壓帶的影響，台灣附近水氣增多，天氣極度不穩，各地需提防短時間強降雨。

◎鄧紫棋美尻見客 釣出野生JJ喊這句話

鄧紫棋16日將滿27歲，與造型師男友Mark戀情穩定的她，近日抽空和家人出國度假，並在IG分享美照，尺度大開Po出比基尼照，讓粉絲大飽眼福。她昨穿著紅色裸背泳裝，趴在蝴蝶造型的泳具上微抬翹臀，性感照曝光後引發暴動，不少人留言誇獎，連好友林俊傑（JJ）也忍不住好奇留言問「where」，但粉絲多半關心JJ的身材，留言要他「去了就要露腹肌」，意外歪樓。

(中時電子報)