藍寶堅尼富少首出庭 撞死2人不認錯 要求檢方查疑點

富少游瀚甯今天下午3點10分經士林地檢署傳喚到案說明。（李文正攝）

友善列印
中時
游瀚甯下午5點快步離開地檢署，庭訊過程，游講了1個半小時，希望檢察官調查所有對他有利的證據。（李文正攝）

富少游瀚甯今7月7日駕駛藍寶堅尼車行經北市自強隧道，由於車速過快撞上工程人員，釀2死3傷悲劇，士林地檢署在他出院後，首次傳喚游到案說明，釐清當時車速以及保養維修的紀錄，但游庭訊1個半小時，都沒提到自己車速過快，反而要求檢察官調查車輛故障、道路設計、燈光亮度、施工車輛有無按照規定擺放警示標誌，調查的項目，游講了足足1個半小時，直到5點才離開地檢署。

案發後，游曾發出聲明，強調給社會大眾做了一個錯誤的示範，失去了一輩子的真愛，連道歉的資格都沒有，14日出席張姓死者的告別式，游坐在輪椅上，右眼還包有紗布、面對媒體始終沒有回話，今天下午2點半，雙手包裹護具，由2名律師陪同快步進入地檢署。

而《周刊王》報導，劉姓女友發生意外後，游決定要冥婚，而李姓表弟7月25日在臉書發文，指控游自從事發後就神隱，未曾到女友靈堂捻香，連發聲明稿都沒有和劉家討論，直至8月3日出現在劉的告別式，向死者上香並向家屬道歉，檢察官才知道他已經在7月底出院，今天下午3點10分傳喚游到案說明，游進入時不發一語。

據了解，游事發前車速相當快，粗估有180公里，游的姑姑指出，價值上千萬的藍寶堅尼儀表板燈，有兩個燈號亮起，懷疑車輛故障，以及隧道燈光昏暗，導致整起事故發生，檢察官為了還原，傳喚游本人到庭說明。委任律師則表示，已經和死者家屬、傷者在洽談和解事項。

(中時 )

華山分屍案偵結移審 陳伯謙續收… 劉喬安拉K2小時頻尿5回合 膀胱堪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。