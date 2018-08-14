藍寶堅尼富少首出庭 撞死2人不認錯 要求檢方查疑點

2018年08月14日 17:57 中時 李文正

游瀚甯下午5點快步離開地檢署，庭訊過程，游講了1個半小時，希望檢察官調查所有對他有利的證據。（李文正攝）

富少游瀚甯今7月7日駕駛藍寶堅尼車行經北市自強隧道，由於車速過快撞上工程人員，釀2死3傷悲劇，士林地檢署在他出院後，首次傳喚游到案說明，釐清當時車速以及保養維修的紀錄，但游庭訊1個半小時，都沒提到自己車速過快，反而要求檢察官調查車輛故障、道路設計、燈光亮度、施工車輛有無按照規定擺放警示標誌，調查的項目，游講了足足1個半小時，直到5點才離開地檢署。

案發後，游曾發出聲明，強調給社會大眾做了一個錯誤的示範，失去了一輩子的真愛，連道歉的資格都沒有，14日出席張姓死者的告別式，游坐在輪椅上，右眼還包有紗布、面對媒體始終沒有回話，今天下午2點半，雙手包裹護具，由2名律師陪同快步進入地檢署。

而《周刊王》報導，劉姓女友發生意外後，游決定要冥婚，而李姓表弟7月25日在臉書發文，指控游自從事發後就神隱，未曾到女友靈堂捻香，連發聲明稿都沒有和劉家討論，直至8月3日出現在劉的告別式，向死者上香並向家屬道歉，檢察官才知道他已經在7月底出院，今天下午3點10分傳喚游到案說明，游進入時不發一語。

據了解，游事發前車速相當快，粗估有180公里，游的姑姑指出，價值上千萬的藍寶堅尼儀表板燈，有兩個燈號亮起，懷疑車輛故障，以及隧道燈光昏暗，導致整起事故發生，檢察官為了還原，傳喚游本人到庭說明。委任律師則表示，已經和死者家屬、傷者在洽談和解事項。

(中時 )