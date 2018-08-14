光華高中為新鮮人做16歲 開啟智慧之門

2018年08月14日 18:01 中時 曹婷婷

台南市光華高中以府城特有「做十六歲」的「輭桌腳」儀式，搭配匠心獨具的群科教具傳承，穿越「智慧之門」。(曹婷婷攝)

府城素來有辦１６歲成年禮的習俗，七夕前夕，台南市光華高中以府城特有「做十六歲」的「輭桌腳」儀式，搭配匠心獨具的群科教具傳承，穿越「智慧之門」，象徵１６歲是「轉大人」的開始，希望藉此讓光華新鮮人體會繼往開來、精益求精的精神。

光華高中透過新生始業輔導時間，為高一新生辦理１６歲成年禮儀式，主要目的就是為了保留府城習俗轉大人的文化意義，同時融入校本特色的多元群科，新生就在各科主任陪伴及引導下邁步走出「智慧之門」，象徵開啟美好的學習歷程。

普通科和學術學程以地球儀及實驗試管，象徵追求更高深的學術研究；綜合高中以大腦模型象徵多元智慧的開發、電子商務學程以平板電腦展現專業、銀髮族活動管理學程以拐杖展現為高齡社會貢獻的初衷。

商業經營科以電子計算機展示其特質、幼兒保育科以嬰兒娃娃說明學習的內涵、多媒體設計科以色鉛筆及繪圖板象徵其鬼斧神工的超群技藝、流行服飾科以「人台」象徵學習的主體、餐飲管理科則以大鍋鏟象徵培育未來的食神。

校長張淑霞表示，這是一個生命引導生命的感動，相信每一位新生能帶著跨越智慧之門的自信，期許個人和他人之間彼此欣賞、互助合作，以跨域學習的態度在校園中努力、學習、成長，建構屬於個人和團隊的學習歷程。

(中時 )