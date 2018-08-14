圓仔外婆生育基因超強！ 斷掌熊貓雷雷至今已4代同堂

大熊貓雷雷，也是圓仔的外婆。(余弦妙攝)

友善列印
中時電子報

木柵動物園明星「圓仔」從出生以來一直受到民眾關注，身為首隻在台灣出生的大熊貓，牠的身世也令人相當好奇，而圓仔的外婆，目前就住在相隔不遠的海峽(福州)熊貓世界裡頭，名叫雷雷被封為「英雄母親」，雷雷其實是一位「斷掌熊貓」但牠卻哺育了5隻大熊貓，其中一隻就是圓圓，如今雷雷也已經當了曾祖母，算起來是四代同堂。

大貓熊「圓仔」。（季志翔攝）

大熊貓雷雷今年29歲，換算成人類年齡來說是超過百歲的高齡熊貓，而雷雷還小時，在野外受了傷，被人發現送往四川的臥龍大熊貓基地去救治，由於手部傷口太嚴重只好截肢，成了「斷掌熊貓」雷雷雖然斷掌，但卻相當盡責，牠用自身斷掌的胳臂摟抱幼仔，可以說是非常勇敢且盡責，在牠盡心盡力的照顧下，也哺育了5隻大熊貓。2008年送往台灣的大熊貓圓圓，就是雷雷的么女。

目前在海峽(福州)熊貓世界擔任義工的李智啟先生。(余弦妙攝)

在海峽(福州)熊貓世界擔任義工約20年的李智啟就表示，在圓圓確定要被送往台灣時，他就曾親赴臥龍的熊貓基地看過圓圓，甚至當圓圓生下圓仔時，他還曾飛來台灣看過圓仔。

李智啟表示，自己從小就非常喜歡大熊貓，只要有空閒時間就會到這邊來當義工幫忙解說，甚至會到大陸各地看每一隻熊貓，對於熊貓更是如數家珍，而雷雷也是他相當關注的其中一隻，主要是雷雷不僅生育能力強，連他的後代也相當「會生」。

他更指出，雷雷現已升格成為曾祖母，基本上是四代同堂，是非常厲害的熊貓家族，雖然雷雷現在年紀大了，已無法再生育，但相信他的後代也一定會跟雷雷一樣，繼續繁衍下去。

(中時電子報)

孕婦急診被嗆 強調不是來討拍 七夕前高空纜車浪漫告白　菲律賓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。