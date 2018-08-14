圓仔外婆生育基因超強！ 斷掌熊貓雷雷至今已4代同堂

2018年08月14日 18:04 中時電子報 余弦妙

木柵動物園明星「圓仔」從出生以來一直受到民眾關注，身為首隻在台灣出生的大熊貓，牠的身世也令人相當好奇，而圓仔的外婆，目前就住在相隔不遠的海峽(福州)熊貓世界裡頭，名叫雷雷被封為「英雄母親」，雷雷其實是一位「斷掌熊貓」但牠卻哺育了5隻大熊貓，其中一隻就是圓圓，如今雷雷也已經當了曾祖母，算起來是四代同堂。

大貓熊「圓仔」。（季志翔攝）

大熊貓雷雷今年29歲，換算成人類年齡來說是超過百歲的高齡熊貓，而雷雷還小時，在野外受了傷，被人發現送往四川的臥龍大熊貓基地去救治，由於手部傷口太嚴重只好截肢，成了「斷掌熊貓」雷雷雖然斷掌，但卻相當盡責，牠用自身斷掌的胳臂摟抱幼仔，可以說是非常勇敢且盡責，在牠盡心盡力的照顧下，也哺育了5隻大熊貓。2008年送往台灣的大熊貓圓圓，就是雷雷的么女。

目前在海峽(福州)熊貓世界擔任義工的李智啟先生。(余弦妙攝)

在海峽(福州)熊貓世界擔任義工約20年的李智啟就表示，在圓圓確定要被送往台灣時，他就曾親赴臥龍的熊貓基地看過圓圓，甚至當圓圓生下圓仔時，他還曾飛來台灣看過圓仔。

李智啟表示，自己從小就非常喜歡大熊貓，只要有空閒時間就會到這邊來當義工幫忙解說，甚至會到大陸各地看每一隻熊貓，對於熊貓更是如數家珍，而雷雷也是他相當關注的其中一隻，主要是雷雷不僅生育能力強，連他的後代也相當「會生」。

他更指出，雷雷現已升格成為曾祖母，基本上是四代同堂，是非常厲害的熊貓家族，雖然雷雷現在年紀大了，已無法再生育，但相信他的後代也一定會跟雷雷一樣，繼續繁衍下去。

(中時電子報)