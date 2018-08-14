七夕前高空纜車浪漫告白　菲律賓情侶日月潭結連理

菲律賓籍銀行員艾瑞克(Eric Manalaysay)在日月潭纜車上向女友 Cyrille Chua浪滿求婚。（沈揮勝翻攝）

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中時
求婚成功，甜蜜擁吻。（沈揮勝翻攝）
七夕前夕，菲律賓情侶在日月潭纜車演出浪漫求婚秀。（沈揮勝翻攝）

菲律賓馬尼拉銀行員艾瑞克(Eric Manalaysay) ，日前透過日月潭纜車公司，幫他在纜車車廂安排汽球、鮮花等道具，12日在日纜高空上，向交往5年的女友Cyrille Chua求婚；女主角驚喜、甜蜜答應，在中國情人節七夕前夕，留下浪漫佳話。

Eric Manalaysay是在上個禮拜連絡日月潭纜車公司，幫他安排二人專屬的纜車車廂，並協助準備上述求婚所需的花束器材，希望帶給女友Cyrille Chua大大的驚喜；日纜公司收到信息後，認為是件好事，全力促成美事。

日纜公司經理黃瑞奇指出，艾瑞克進入園區後，先支開同團成員，依工作人員安排，與女友一起搭上擺滿汽球的紅色專屬車廂。Cyrille Chua一進入車廂，眼角立即泛出淚光。

當纜車爬升到山頂上空最高處，艾瑞克拿出預藏的鑽戒，向Cyrille求婚，兩人熱吻自拍；當纜車抵達九族文化村纜車站，預先安排的工作人員在車門打開剎那，用花色紙片歡迎並祝福他們。

艾瑞克表示，再過幾天就是中國的七夕情人節，他先前已從各媒體報導中知道日月潭的美麗與浪漫，並希望自己與女友，能在日月潭得到滿滿的祝福；在日月潭求婚成功，也希望結婚時，能夠重遊日月潭度蜜月。

(中時 )

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