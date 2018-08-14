雲林縣》斗六市長選舉藍營確定分裂　縣黨部：若陳明章參選將開除黨籍

縣議員林聖爵贏得國民黨斗六市長提名初選，但仍有一場泛藍候選人的硬仗要打。（林聖爵提供）

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國民黨籍的斗六市代表會主席陳明章未參加初選，堅持參選斗六市長，將以無色參選為號召。（陳明章提供）

縣議員林聖爵贏得國民黨斗六市長提名初選，但同黨籍的斗六市代表會主席陳明章也決定以「無色」參選到底，宣告藍營分裂確定。國民黨雲林縣黨部表示，斗六市長提名作業已完成，若陳明章登記參選，將遭到開除黨籍處分。

林聖爵擔任過一屆斗六市代表、兩屆縣議員，四月間向國民黨登記時，遭遇前斗六市長楊鎮文挑戰，兩人經過全民調初選洗禮，林聖爵大幅領先勝出，楊鎮文退出。

在林聖爵與楊鎮文拚初選時，就已傳出斗六市代表會主席陳明章也將角逐斗六市長一職，當時陳並未參與黨內登記，縣黨部未進行協調，日前陳明章正式懸掛參選斗六市長看板以，19日將舉行誓師晚會，9月16日成立競選總部，宣告泛藍陣營分裂。

陳明章擔任過6屆斗六市民代表，其中3任是代表會主席，與林聖爵曾是代表會同事。

陳明章表示，他8年前就有參選市長意願，因顧全國民黨大局退讓給該屆候選人簡明欽，斗六市長補選時又禮讓謝淑亞，這次不可能退讓，被開除黨籍也只能接受。

陳明章說，若有機會當選他將做一個全民市長，不分黨派議員和立委都會合作爭取經費，不讓斗六市因個人喜好而停頓。

林聖爵本月初遭逢母喪，其母出殯後他隨即投入選戰，安排150場「客廳會」闡述參選市長的初衷與藍圖；他強調，這絕不是下鄉，從政13年來沒有一天不是在下鄉。

對於陳明章堅持參選，林聖爵表示認同陳參選的權利，就讓斗六市民做決定，他的競選主軸是讓好的政策延續下去，打造斗六成為運動城市。

(中時 )

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