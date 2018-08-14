劉喬安拉K2小時頻尿5回合 膀胱堪慮 網：失禁前兆

劉喬安被查獲持K他命。（圖／中時資料照片）

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中時電子報
「太陽花女王」劉喬安14日凌晨搭計程車行經北市大安區辛亥路三段一帶時，見台北市警察局保安大隊在臨檢盤查，便將一包裝有粉末的夾鏈袋灑在坐墊上試圖滅證，員警發覺有異，便請劉喬安下車查證，她隨即坦承持有K他命。（台北市警察局保安大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年8月14日

今(14日)凌晨劉喬安搭車被警方攔查，遭起獲1小包K他命殘渣袋，被警方移送法辦。劉喬安稍早在臉書粉絲團上發文自清，坦承自己曾經使用「麻醉劑」，接受戒癮治療大約半年。不過警方逮捕劉喬安時，不僅聞到她有濃濃K它命的味道，而且做筆錄2小時就跑廁所5次，種種跡象都讓人想到拉K會影響膀胱，可能出現「頻尿」、「尿失禁」。

劉喬安頻尿不只一次，據《周刊王》2016年報導，劉喬安因涉賣淫案，在北檢應訊，當時她僅用「信封狀紙杯」喝了一杯水，卻連續上了5次廁所，平均如廁時間長達9分鐘，疑似是膀胱無力，不過劉喬安對此解釋，因為在法院沒安全感。所以躲在廁所避免被認出。

根據泌尿科醫師說法，濫用K他命的症狀為頻尿、膀胱疼痛，有些人還會痛得站不起來。研究顯示，長期濫用K他命，最快2個月會出現全身性傷害，包括心跳過快、血壓升高、肝腎功能變差，膀胱萎縮、嚴重頻尿、血尿、專注力以及記憶力受損。有30%男性濫用者、80%女性濫用者出現性功能障礙。

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(中時電子報)

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