高展宏代言 正修科大行銷桃源金煌芒果搶搶滾

2018年08月14日 18:29 中時 林雅惠

去年拿下世大運第一面舉重銅牌的高展宏代表台灣赴亞運前夕，正修科大舉辦「KALAVUNG卡拉風莊園品牌發表會」，由高展宏代言奮鬥故事為主軸，協助桃源區行銷金煌芒果，餐飲系師生並製作金煌剉冰與冰沙分享，另只要花50元DIY洗愛玉，就可將整桶愛玉帶回家，現場氣氛熱絡。

就讀正修科大休閒運動管理研究所二年級的高展宏，去年家中所種芒果遭颱風襲擊，對外交通中斷，銷售無著落，學校為他舉辦「正修送愛到KALAVUNG(加拉鳳)」活動，校長龔瑞璋當場認購50箱，並頒發10萬元獎助學金給高展宏。

正修科大為整合偏鄉農特產行銷管道，今年創設「KALAVUNG卡拉風莊園品牌」，從產品開發、設計、生產、通路一氣呵成，行銷桃源區農特產品，14日並舉辦「KALAVUNG卡拉風莊園品牌發表會」。

校長龔瑞璋與桃源區長謝英雄及亞運舉重選手高展宏聯袂行銷金煌芒果，對金煌的香甜可口，豎起大姆指說「讚」。

龔瑞璋說，高展宏即將參加亞運，為了讓他更專心比賽，不再為家中金煌芒果銷售擔憂，行銷就交給正修來做，除了金煌芒果外，也會協助桃源區紅肉李、愛玉等農特產品行銷，善盡大學關懷偏鄉的社會責任。

高展宏很感謝正修為他家鄉的金煌芒果行銷，讓他可以沒有後顧之憂，更專心出賽亞運，為學校爭取更佳成績。

正修科大為桃源區成立「KALAVUNG卡拉風莊園」新品牌形象，積極推廣桃源區布農部落由高山純水灌溉，遠離污染生產環境的金煌芒果，每天聆聽布農勇士天籟般的歌聲，當一口咬下碩大果實時，那種清甜濃郁果香撲鼻而來，令人回味無窮，一口接一口大滿足，彷彿置身市外桃源，歡迎社會各界訂購，支持偏鄉在地原住民。

「高山秘境・市外桃源」偏鄉農特產開發暨行銷桃源KALAVUNG卡拉風莊園品牌發表會，現場販售金煌芒果禮盒，金煌果實豐碩，2顆裝約2 .5公斤300元、5顆裝約6公斤800元、6顆裝約6公斤約700元，包括校長龔瑞璋、校友總會長史全宏在內，紛紛慷慨解囊訂購，帶動整個訂購風潮。

(中時 )