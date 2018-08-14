川流不息 台師大競技體操展現力與美

2018年08月14日 18:27 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

台師大體操隊為了體育表演會奮力練習。（體育署提供）

競技體操強調力量與動作，臺灣師範大學競技體操隊9月8日將再度於國民體育日體育表演會，登上台北小巨蛋舞台。其中最特別的就是2017臺北世界大學運動會國手麥劉湘涵、唐嘉鴻，也將擔任本次表演嘉賓。

「一個人的堅持也許是執著，一群人的堅持可以是文化。」這是臺師大體操隊的核心理念。這次的表演，由幼稚園大班到國中一年級的孩童所組成的小師大，作為開頭導引，他們是一群熱愛體操的小朋友，也象徵運動員最初起點。

緊接著透過雙槓、單槓等方式節奏性的轉換，結合競技體操各項目展現力與美，在「川流不息」這樣的主題中，以技術強調剛性的層面，結合柔性的舞蹈動作，嶄露出臺師大傳承的精神。尤其在女子雙槓的表演中，將帶給觀眾不只是視覺上的饗宴，更希望獻給許多在背後默默付出的無名英雄，展現傳承意涵。

體操隊口中的「大姐」麥劉湘涵和高家琦是這次體表會表演的統籌。麥劉湘涵在技術上的成熟度是體操隊中最耀眼的一顆星，她不僅是去(106)年世大運國手，更在全大運拿下六屆體操全能金牌。她笑說：「自己對於表演想法編排上會比較制式化，家琦則會有較創新可愛的想法，這樣的互補對我們來說剛剛好。」

而在一旁的高家琦也微笑點頭表示贊同，這樣一剛一柔的互補正好也呼應了這次表演的呈現；談到表演的亮點之處，高家琦興奮的表示: 「由於現在另一位核心成員唐嘉鴻現在正在備戰亞運，等他從印尼返臺後，將會帶給觀眾更驚豔的爆點。」兩位隊員也提到，淒美感的呈現相當重要，為的是流露出體操訓練的艱辛，讓觀眾感受到這樣的表演，是需要經歷千錘百鍊。

小師大的成員劉友馨談到這次的表演，認為這次的表演比兩年前的編排更難且更有挑戰性；另一位成員戴怡然表示，很開心能有這個機會再次站上小巨蛋，雖然緊張，不過很期待可以在這麼多人面前表演。從小朋友天真燦爛的神情可以知道，這次的表演絕對精采可期。

相較於兩年前的體表會，臺師大的體操隊員們心態更加成熟，翁士航教練表示:「這不只是單純的競技運動呈現，更重要的是在練習過程中，團結每個人的特色，塑造出一個具有內涵的成果，傳遞屬於臺師大的精神。」

期待看到他們的表現嗎？國民體育日體育表演會已經開放免費索票，歡迎至KKTIX(https://sagov.kktix.cc/events/superstar-cce0c16)線上索取，相關活動訊息可搜尋「i 運動」(http://isports.sa.gov.tw/ )查詢。

9月8日當天若無法到小巨蛋親身感受的民眾也不要太失望，體育表演會將同步於TVBS歡樂台、緯來體育台、MOD TVBS精采台、TVBS YOUTUBE頻道、體育署moe Sports、LINE TV、i運動FB粉絲團等平臺進行直播，讓全國觀眾收看彷彿親臨現場的演出實況。

(中時電子報)