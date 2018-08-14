食藥署：破掉的蛋就不能做食品加工原料

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食藥署、農委會、環保署三部署今天傍晚舉行跨部會會議，針對「格外蛋」流向作出管理說明，宣布破掉，流出蛋液的格外蛋，只能當堆肥或廚餘，不得進入食物鏈供人食用；至於是在搬運過程中因碰撞導致有裂殼，但蛋膜沒有破掉的蛋，不會被視為「格外蛋」，還是可以正常販售。

日前因元山蛋品涉嫌收購蛋雞場腐敗雞蛋，加工製作成液蛋產品販賣，引發畜牧場「格外蛋」處理隱憂。

農委會簡任技正李宜謙表示，針對格外蛋的流向，農委會已要求業者不能供食用，只能堆肥或做廚餘給養豬業者，且廚餘必須蒸煮熟，養禽業者須確保，格外蛋不能進入食物鏈。同時也將嚴格要求業者定期填報流向記錄表，再由地方政府定期查驗，養雞協會和農委會也會不定期抽查。目前抽查結果尚未發現不當處理。

食藥署北區管理中心副主任鄭維智指出，只要破掉流出蛋液的「格外蛋」，通通不能供給人食用，但若是沒有流出蛋液，蛋膜沒破的裂殼蛋，因為沒有違反食品安全，沒有汙染的風險，一樣可以當作食品加工原料。

食藥署食品組副組長魏任廷強調，元大蛋品已經是發霉、長蟲、腐敗，已經嚴重違反食安法的規定。但所謂「格外蛋」因也有變質的風險，因此也新增管理之列，同時依照食安法，食品製造業者若是收到不合格的產品，通通不得進入食品鍊。

食藥署未來也將擴大稽查，並要求縣市衛生局不定期突襲檢查，打擊不法，此外，將祭出嚴懲違法業者，違反食品法罰六萬至二億罰鍰外，未來將視營收規模以及影響層面加權重罰。

(中時 )

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