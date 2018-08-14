大安區幫派黑衣人聚眾尋仇 警強力壓制帶回14人

台北市凌晨黑衣人聚集，大安警分局以優勢警力控制。（示意圖分此新聞/資料照）

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中時

北市大安區仁愛路４段一家網路簽注公司，１３日深夜傳出有大批幫派分子在公司樓下放煙霧彈企圖尋事，轄區大安警分局緊急啟動快打機制，趕往現場壓制雙方動武，警方並當場逮捕前去尋事一方人馬共１４人，其中包括３名未成年少年，偵詢後將全部人員依公共危險罪嫌移送北檢偵辦，並深入追查這些人的黑道背景及尋仇動機。

據悉，這群幫派分子到案後，對自己幫派背景以及尋仇動機都三緘其口，甚至還對警方嗆聲憑什麼逮捕搜索他們，還通知律師到場。警方當場強硬告知他們已涉及刑法公共危險罪嫌，警方有權對他們行使強制扣押犯罪證據等行動，這群惡少才乖乖閉嘴。

１３日深夜２３時許，一票１、２０名年青幫派兄弟，聚集在仁愛路四段靠近仁愛路圓環附近一棟大樓一樓，據悉，這群幫派分子目標是針對位在２樓的一家網路簽注公司，其中一人拿出２隻煙霧彈引發後朝一樓大廳投擲，但只丟到大門口，其餘人員在一樓朝樓上叫囂，作勢要衝進二樓網路簽注公司。

經過路人見狀立即報警，轄區大安分局分局長周煥興立即指揮啟動快打機制，動員大警力趕赴現場約制，及時阻止兩派人馬衝突，警方成功壓制現場人員後，將前往現場尋事的１４名幫派分子逮捕帶回清查，部分人員則趁隙逃離現場。

由於這批幫派分子尋事對象是網路簽注公司，警方不排除是因網路簽注利益引起衝突，正循線清查這些幫派分子背景及動機中。

(中時 )

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