台中設計展百萬獎金 年輕人創意無價

2018年08月14日 19:36 中時 盧金足

台中市政府經發局以台中重點產業結合設計，以「推動台中設計力，展現國際新魅力」為主題，策畫「2018台中創新設計競賽。（盧金足攝）

台中市副市長張光瑤稱讚「年輕人idea豐富，入圍創意作品無價！」（盧金足攝）

台中市糕餅公會理事長周子良表示，台中市糕餅業配合年底將舉行的花博，設計好吃又好看的花博餅，設計也為糕餅加值。（盧金足攝）

台中創新設計展祭出總獎金達百萬元，吸引很多年輕人展現創意！台中市府副市長張光瑤14日以他之前在企業界的經驗指出，曾到國外參展，同樣產品外國的硬是比他報價高3成，探究原因就在於有設計性，年輕人創意無價，嗅到市場走向，可以創造更多商機。

張光瑤表示，市長林佳龍將今年定為「台中設計元年」，盼將設計思考落實城市各角落，帶動城市經濟與產業發展，市府首次辦「2018台中創新設計競賽」，提供總獎金百萬元鼓勵參賽團隊。

「營造台中成為友善設計工作者的環境！」張光瑤說，藉由設計大賽挖掘產業創新資源，創新設計共同推動產業升級與轉型，「2018台中創新設計競賽」設計作品包羅萬象，從生活細微產物、環保觀念、健康到整個產業設計都令人印象深刻，新一代設計師專業令人驚艷。

台中市糕餅公會理事長周子良表示，台中市糕餅業配合年底將舉行的花博，設計好吃又好看的花博餅，有的產品設計到「捨不得吃」，而且糕餅盒子設計精美，還能環保利用做為收納盒。

參賽的團隊作品中，以紅甘蔗和白甘蔗製成的吸管可回收，使用後的吸管再循環變成農作物的肥料，無毒無汙染，設計也重視環保，甘蔗吸管可在180天內被完全分解，焚燒時不會產生有害氣體和物質，而且不只使用1次，清洗後仍可重複使用，搭上最夯的環保列車。

台中市府希望藉此號召對設計有興趣的年輕人，共同讓台中城市從設計元年開始，提升全民對創意設計價值的認同及美學層次，開拓設計產業的未來性。

(中時 )