800乘客陪賭命！新幹線270公里高速跑 駕駛竟睡8分鐘

2018年08月14日 19:01 中時電子報 康健雜誌 ／文、 林郁庭 ／編輯 ／文、／編輯

睡眠呼吸中止症不僅增加癌症、心血管疾病風險，還會影響交通安全，增加事故傷害。借鏡日本經驗，台灣可以怎麼做？

2003年，1位33歲日本新幹線駕駛載著800位乘客，於270公里高速行駛的列車睡著長達8分鐘，最後被列車安全系統停住。到醫院檢查後，發現這名駕駛有嚴重睡眠呼吸中止症，受到各界關注。

日本睡眠醫學權威、順天堂大學教授谷川武指出，這段震驚全國的事件當時也促成政府正視此議題，如厚生勞動省提出7項改善國民健康的睡眠政策建議，並委託研究探討睡眠呼吸中止症對職業安全的影響。

研究中多位受訪者表示，「開車到了目的地卻想不起過程」、「開車經常睡著，過去10年就有5次撞到前方車輛」……。谷川武指出，睡眠呼吸中止症會造成白天嗜睡與注意力下降，危害公共安全。

他綜合過去研究發現，因睡眠呼吸中止症而發生車禍的機率是2.52倍，日本估計因此而發生的交通意外損失事故成本每年高達320億美元。

一項發表在《睡眠（Sleep）》期刊的研究也提到，與未受睡眠呼吸中止症影響的工人相比，患者發生工傷事故的機率增加近兩倍，職業駕駛被發現具有更高的影響。

為保障駕駛與乘客安全，日本推動「睡眠呼吸中止症篩檢」，自2005年開始，目標是每年2萬位日本卡車工會的會員由公司與相關協會負擔費用，可以使用氣流偵測器，客觀測量睡眠呼吸紊亂程度，及早發現並治療。國土交通省也製作運輸業睡眠呼吸中止管理手冊，協助業者自主健康管理。

谷川武指出，透過這項篩檢，預計減少7%～17%的意外事故，不僅如此，也能降低睡眠呼吸中止症患者的健康風險，預防高血壓、糖尿病、心肌梗塞、中風等，減少整體醫療支出。

專家籲：應盡速把篩檢納入職業健檢中

在台灣，排名第7大死因的事故傷害中，睡眠呼吸中止症也是危險因子。交通部2016年統計，因疲勞駕駛肇事的事故人數超過2000人次，更有高達2500人因而傷亡。

2017年《台灣駕駛睡眠品質調查報告》中也指出，睡眠呼吸中止症的高危險群，因打瞌睡發生意外機率為低危險群的12倍。

專長職業衛生安全、立法委員吳焜裕表示，過去職安著重在化學性暴露、環境安全，但沒有注意到睡眠呼吸中止症的重要性，他正研擬與勞動部、健保署等單位討論，協助駕駛做睡眠檢測，並列入職業健檢中，保障駕駛人及用路人的安全。

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(中時電子報)