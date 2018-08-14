苗栗出人才 世界茶葉大賽奪金牌與參展資格

在法國AVPA第1屆世界茶葉大賽獲得1金1銀1銅1特獎的張芸綺，沖泡得獎好茶和與會嘉賓共享。（何冠嫻攝）

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經營自創品牌「雪見高山茶」的姊弟張芸綺、張立欣，在AVPA法國農產品加值協會舉辦的首屆世界茶葉大賽中，囊括烏龍茶類1金、1銀、1銅及評審特別獎。（何冠嫻攝）

今年苗栗在國際賽事中表現亮眼，在法國AVPA世界茶葉大賽獲4項大獎的姊弟張芸綺、張立欣將烏龍茶推向國際外，以優秀的編織創作，獲得第6屆里加國際紡織品暨纖維藝術展參展資格的謝欣蓉，更展現台灣實力，14日由苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚優秀的獲獎者們。

張芸綺、張立欣以共創的品牌「雪見高山茶」，參加AVPA法國農產品加值協會舉辦的首屆世界茶葉大賽，囊括烏龍茶類1金、1銀、1銅及評審特別獎，張立欣盼藉這次的比賽，能讓國內外看見苗栗產出的高山好茶。

國立聯合大學電機資訊學院長賴俊宏帶領師生，參加第32屆日本東京創新天才國際發明展，以抗眩光與能節省導光體成本的「高效率無導光體平面光源模組」，榮獲金牌獎還獲得美國光學學會OSA-ACP刊登。

龍德家商啦啦隊繼去年亞洲青年啦啦隊錦標賽奪金後，今年也以超群的實力與永努力不懈的精神，在菁英盃全國啦啦隊錦標賽中，勇奪高中混合團體組冠軍及4人混合技巧組亞軍。

年僅26歲的謝欣蓉，以優秀的編織手法與創作理念，編織出「解讀的過程」，受到評審們一致的青睞，更獲得拉脫維亞第6屆里加國際紡織品暨纖維藝術3年展的參展資格，讓更多人認識台灣的纖維創作風貌，更將台灣軟實力推向國際。

(中時 )

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