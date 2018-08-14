體貼新手爸媽 丁守中提婦幼政策坐月子補助5萬元

2018年08月14日 18:53 中時電子報 綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中上午公布婦幼政策政策白皮書，以及十項具體政見。為體貼新手爸媽，他主張推出坐月子補助，每次由市府補助新台幣5萬元，讓媽媽產後月子能做好做滿，並提供坐月子送餐服務。另外，丁守中也主張推動每月一次的親子同樂日，包括台北捷運、所有收費公共場館設施都免費招待親子同遊者一天，鼓勵親子共遊。

學童健康方面，丁守中承諾落實學童健檢減肥運動，加強學童牙齒檢查，並給予齲齒兒童一次性免費矯治補助；注重學童飲食內容，落實執行體適能計畫。他也力主推動保母對新手媽媽到府服務的「保母宅急便」制度，增加到宅育兒服務的質與量。同時打造各年齡層幼童合適之遊藝設施，並積極建立兒童特色公園、里創辦多元性質的親子中心。

丁守中今天與黨內大批女性議員參選人、競選總幹事、立委王育敏、立委李彥秀一同召開記者會做了以上表示。他也重申應善用警力及高科技於治安任務，結合週邊學校、社區組織、商家之力量，融入在地特色，做到社區聯防、預防暴力犯罪，以打造社區安全網。

王育敏則指出，新手媽媽補助還包括生第二胎坐月子，以目前北市行情，月子餐一天1000多元，30天就要3萬多，還是最基本價格，以一般平均約要5萬元。若到護理之家做月子平均更要14萬至21萬，但這些都不應成為婦女的負擔。李彥秀也指出，台北原本就應該是婦幼政策領頭羊，但目前公托一位難求。希望丁守中順利當選，拿出魄力推動一校一公托，並推動小班制，解決流浪教師問題。

另外，丁守中也指出，目前北市八成公園只適合6至12歲兒童。公園安全也需要改進。他也主張協助社區婦女微型創業；專案補助社區開辦符合女性就業需求之職訓班；補助民間團體辦理定點婦女健康社團活動；同時於市民綜合運動中心內設立女性專屬運動空間、時段、課程，或給予女性優惠，以彰顯台北新女力。

丁守中也說，他主張因應少子女化的趨勢，落實小班教學，讓教師安心教學；未來將讓中小學校校有英語外師，少數規模小的學校，將集中設立外師服務中心，以全市調度支援模式，讓中小學生都有機會與外師面對面溝通及學習。

丁守中並主張改造公共空間，調查地下道及暗巷等女性極力避免使用空間進行改造，增加照明設備、警鈴、加強巡邏；與商家協商騎樓整平緩坡，人孔蓋及地磚改為性別友善設計，避免民眾在城市中顛躓難行。

(中時電子報)