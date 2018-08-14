王瞳逆齡22歲變少女 狠咬人肉鹹鹹的

2018年08月14日 18:57 中時 洪秀瑛

王瞳（右）和韓宜邦。（民視提供）

韓宜邦成苦主，劇中慘被王瞳咬手。（民視提供）

王瞳在《大時代》剪香菇頭超young登場。（民視提供）

王瞳、韓宜邦初登場，慘摔天橋樓梯下。（民視提供）

王瞳剪短髮加入民視八點檔《大時代》，熱愛表演的她，竟然對演出「伍家媚」一角，覺得超級累。原來劇中鬼靈精怪的伍家媚，不僅是講話高八度，表情動作都要很誇張，連台詞都多到不行，每句話都要用很hyper的方式演出，坦言下戲後精疲力盡，累到不想再講話，讓她舉手求饒：「我已經32歲了，不是18歲的頭腦啊」。

韓宜邦初登場，劇中被王瞳以為是色狼，不僅踩他的腳更是咬他的手臂，但韓宜邦的手毛很長，王瞳一口咬下就不敢移動，還說「人肉鹹鹹」，讓旁人笑到噴淚。 王瞳劇中大動作，連打招呼都十分用力，常常打得對方快內傷，韓宜邦自嘲「還好內臟脂肪夠厚，可以承受」。

王瞳除了戲好，還主動教第一次演八點檔的李又汝走位，讓李又汝很感動，王瞳笑說「我都老屁股了」。王瞳說，當下接到角色時，大家會覺得王瞳對伍家媚可以得心應手，沒想到讓她絞盡腦汁，因要逆齡演出22歲的小女生，不過每一次拍完都覺得自己好像真的變年輕了，連男友艾成也直誇為戲剪短髮的造型，「超美的」。

(中時 )