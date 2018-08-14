王瞳逆齡22歲變少女 狠咬人肉鹹鹹的

王瞳（左）和韓宜邦。（民視提供）

友善列印
中時
王瞳（右）和韓宜邦。（民視提供）
韓宜邦成苦主，劇中慘被王瞳咬手。（民視提供）
王瞳在《大時代》剪香菇頭超young登場。（民視提供）
王瞳、韓宜邦初登場，慘摔天橋樓梯下。（民視提供）

王瞳剪短髮加入民視八點檔《大時代》，熱愛表演的她，竟然對演出「伍家媚」一角，覺得超級累。原來劇中鬼靈精怪的伍家媚，不僅是講話高八度，表情動作都要很誇張，連台詞都多到不行，每句話都要用很hyper的方式演出，坦言下戲後精疲力盡，累到不想再講話，讓她舉手求饒：「我已經32歲了，不是18歲的頭腦啊」。

韓宜邦初登場，劇中被王瞳以為是色狼，不僅踩他的腳更是咬他的手臂，但韓宜邦的手毛很長，王瞳一口咬下就不敢移動，還說「人肉鹹鹹」，讓旁人笑到噴淚。 王瞳劇中大動作，連打招呼都十分用力，常常打得對方快內傷，韓宜邦自嘲「還好內臟脂肪夠厚，可以承受」。

王瞳除了戲好，還主動教第一次演八點檔的李又汝走位，讓李又汝很感動，王瞳笑說「我都老屁股了」。王瞳說，當下接到角色時，大家會覺得王瞳對伍家媚可以得心應手，沒想到讓她絞盡腦汁，因要逆齡演出22歲的小女生，不過每一次拍完都覺得自己好像真的變年輕了，連男友艾成也直誇為戲剪短髮的造型，「超美的」。

(中時 )

周董罕見同框一歲兒 攜手林書豪… 女神宋慧喬凍齡代言 雪花秀保養…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。