苗栗工頭以毒支薪 土地公廟前交易法網難逃

警方在張男住處查獲0.25公克的海洛因1包，並依毒品罪嫌將張男送辦。（何冠嫻翻攝）

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中時
何冠嫻
苗栗警分局查獲小型毒品分裝場，警方表示，所幸及時查獲，倘若毒品流入到青少年手中，後果將不堪設想。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣59歲張姓男子「以工換毒」提供海洛因給受雇員工，還在土地公前交易，讓警方直搖頭，並依毒品罪嫌送辦。另外，日前民眾報案苗栗市區某出租套房常有不明刺鼻味飄出，員警前往查看，當場查獲小型毒品分裝工廠，旋即將毒品持有人巫姓男子移送偵辦。

通霄警分局執行「安居緝毒」專案，發現從事水泥包商的張男，常用毒品支薪，提供海洛因給員工再從工資裡扣除。警方表示，張男選在土地公隱密的石頭上放置毒品，再讓對方取物，這「神明面前也敢做壞事」的行為，讓警方直搖頭，依毒品罪嫌將張男送辦。

另外，南苗派出所日前接獲民眾報案，稱某租屋處有刺鼻異味飄出，警方表示，應門的巫男有毒品、槍砲等前科，桌上更有散落夾鏈袋、電子磅秤、與剛吸食完的愷他命粉末，巫男自知躲不掉，當場坦承吸毒。

警方在巫男家中查獲第三級愷他命毒品2包、總重50.46公克的毒品咖啡包5包、封口機、包裝袋、電子磅秤2台，並表示現場儼然小型毒品分裝工廠，旋即將巫男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

苗栗警分局長江建宏呼籲，青少年別輕易接受來路不明藥物，勇敢地向毒品說不，勿讓毒品腐蝕青春的生命。

(中時 )

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