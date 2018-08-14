女神宋慧喬凍齡代言 雪花秀保養再創話題

2018年08月14日 19:00 中時 吳娮翎

雪花秀滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露50ml，5980元。（雪花秀提供）

雪花秀滋陰生人蔘修護霜EX（左）、 滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露。（雪花秀提供）

雪花秀全新居家按摩手法「完美青春蔘肌緊顏術」，搭配滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露以獨家美療手法緊緻下顎。（雪花秀提供）

韓國頂級美妝雪花秀，結合亞洲數千年來珍貴的藥理智慧與現代科學，締造韓方人蔘奢華美顏傳奇，1966年推出「ABC人蔘霜」後，開啟50年亞洲智慧之美的旅程，致力於人蔘全面性研究與技術開發，發展出獨家「人蔘綜合研究(Ginsenomics™)」。

雪花秀針對超過3000名亞洲女性研究發現，30歲到40歲女性，85%以上最在意的肌膚老化問題是臉部鬆弛、失去彈性， 今年，品牌發現人蔘莖葉蘊含珍稀活性能量人蔘皂苷Rd，作用於青春關鍵「基底膜」，重塑基底膜健康彈性，回復年輕緊緻， 滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露，嚴選6年到10年生以上珍貴高麗人蔘，凝聚整株人蔘的珍稀賦活修復能量，輕盈的精露質地，一抹瞬間深入肌底。

今年9月、10月雪花秀將於百貨專櫃舉辦「人蔘緊顏黃金美肌療程」，運用全新滋陰生人蔘緊緻煥顏微導精露的緊緻美顏活性，直達肌底，結合滋陰生人蔘全系列的頂級抗老修復能量，密集深層修護，肌膚展現盈潤飽滿，煥活光采。自9月1日至10月31日止，於雪花秀美顏專櫃預約「人蔘緊顏黃金美肌療程」，繳交預約金800元，即可獲得滋陰生人蔘體驗禮，各專櫃時間依百貨公告為準。

(中時 )