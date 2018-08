蔡總統錯用雷根言論 幕僚工作待加強

2018年08月14日 19:22 旺報 張國威

總統蔡英文13日過境美國,在參訪雷根總統圖書館時,曾在講話中引述前美國總統雷根所言:「任何事情都是可以談的,除了我們的自由及未來,是不能被妥協的」。但專家指出,這與雷根的原文內容有所差異,總統幕僚工作應再加強。

中華戰略學會研究員張競14日受訪時表示,蔡英文總統講話後,中文媒體紛紛轉載,但是非常遺憾的是,到目前為止,總統府幕僚人員並未適時製作中英文新聞稿,讓全國民眾與媒體知道雷根總統所講原文真貌為何?而雷根本人又是在何時何地,以及對誰講出此項感言。

張競說,當各個媒體新聞發布後,就有諸多人士希望找到此語出處,但查遍雷根演說稿與公開發言,目前尚未找到真正答案。而最接近蔡英文總統所講文詞者,僅為1977年2月6日,雷根尚未出馬競選總統時,在共和黨保守派第四屆年度行動大會(Fourth Annual Conservative Political Action Conference)上,以「新共和黨」(The New Republican Party)為題演說中,所提到的下列文字:

「The United States must always stand for peace and liberty in the world and the rights of the individual. (美國必須永遠為舉世和平與自由,以及個人權利而奮鬥)We must form sturdy partnerships with our allies for the preservation of freedom. (我們必須與盟友組成堅強夥伴,以便保衛自由)We must be ever willing to negotiate differences, but equally mindful that there are American ideals that can not be compromised. (我們隨時都願意協商歧見,但在此同時,亦以同樣決心堅持美國理想絕不妥協)」

張競表示,元首出訪幕僚作業務必週延,特別是君無戲言,到外國總統紀念圖書館公開講話,講話時引述其金言玉句,本來是美事一件。但是總統講話時間不到一兩分鐘,居然不能很快轉譯成英文稿對外發表,這不就是白去雷根總統圖書館,無法發揮元首對外發聲重要目的。最後搞到大家到現在還查不到雷根講話原文,不就是弄巧成拙嗎?

張競強調,中華民國對於涉外發言,從抗戰時期就十分重視,來台後在新聞局服務之外事編譯人才,更是讓全球刮目相看。歷代新聞局長擔任政府發言人,表現亦是可圈可點,更是在培養未來政治明星。

張競指出,因為政府組織再造,將具有優良傳統的新聞局支解裁編,如今看到總統在國外發言,不過區區幾分鐘,到現在卻無法公布英文全文譯稿,可見總統出訪幕僚作業粗糙,值得深入檢討補強。

