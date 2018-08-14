台南》馬英九台南輔選車隊掃街 批綠執政對台灣是很大衝擊和傷害

馬英九近來人氣扶搖直上，繼上周到溪北陪同國民黨籍市長參選人高思博、市議員參選人造勢，今天接續走訪市區、永康、仁德，與地方鄉親話家常卻也砲火猛烈。(曹婷婷攝)

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馬英九今天到台南陪同黨籍市議員參選人車隊掃街。(曹婷婷攝)

前總統馬英九短短一周之內，2度到台南輔選，14日在市區、永康及仁德陪同黨籍市議員參選人及市長參選人高思博，進行車隊掃街，提到自己當了8年總統，「運氣沒有現在總統好」，經濟成長、競爭力排行甚至邦交都比小英政府好，他說，民進黨執政對台灣是很大的衝擊和傷害，到處都聽到很多地方關店，「跟當局宣稱經濟20年來最好，有很大差距。」

馬英九近來人氣扶搖直上，繼上周到溪北陪同國民黨籍市長參選人高思博、市議員參選人造勢，今天接續走訪市區、永康、仁德，與地方鄉親話家常卻也砲火猛烈。

馬英九說，自己當了8年總統，「運氣沒有現在總統好」，但經濟成長、競爭力排行甚至是邦交國斷交方面，都比小英政府好，任內僅甘比亞斷交。他也透露，此次跟大陸建交4個邦交國很早就想跟大陸建交，但得到答案是不行，「這樣會傷害兩岸關係」，他自豪執政時，中共把兩岸關係看得比外交關係重要。

他說，自己沒送錢給大陸，只是讓對方知道，「你要我重視，你自己先重視，關係就會好。」馬英九強調，自己之所以為什麼遵守九二共識，「把這當成雙方共同默契，事情就好做」。

批完民進黨外交，他也抨擊目前經濟狀況跟當局宣稱20年來最好，有很大差距。「我也當過總統，我們這個行業重視數字是很常見的，但必須確認數字的意義。」

他舉例，任內面臨金融海嘯、歐債危機、出口萎縮等連3個經濟衝擊，「打得我們七葷八素」，還好8年下來，有1年四小龍第1，有1年是全世界前4；且總統8年競爭力平均排名第11.5名，比蔡英文、陳水扁、李登輝都好，「民眾覺得經濟好才有用，自己講沒有用！」他自嘲，「講數字會被說是數字總統，但她講我也跟著講，不然怎麼辦？」

(中時 )

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