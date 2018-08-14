台南藝文成年禮 影響新劇場帶青少年《發角》轉大人

台南市政府文化局和影響・新劇場共同合作「十六歲小戲節─青少年扮戲計畫」，今年邁入第4年，透過藝術表演讓藝術深耕。(曹婷婷攝)

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在台南，除了有傳統的做16歲成年禮，還有別出心裁的藝文成年禮。

台南市政府文化局和影響・新劇場共同合作「十六歲小戲節─青少年扮戲計畫」，今年邁入第4年，歷年來，已有來自台南、高雄、嘉義、台中等城市、超過30幾所國高中172名青少年接受表演藝術演出製作培訓，留下難忘的成年禮，今年以「發角 Huat Kak」為主題，將青少年「轉大人」青春期各種內在與外在的探索、衝突、發掘與成長的狀態與過程，轉化為一幕幕精彩風景，17日至19日將於台南文化中心演出4場。

「十六歲小戲節─青少年扮戲計畫」特別感謝台積電文教基金會獨家贊助，將活動納入「台積電青少年劇場計畫」，讓這個專屬青少年規劃的活動，透過公部門、企業及團隊三方合作，持續辦理，一年比一年完善精采。

「2018十六歲小戲節─青少年扮戲計畫」持續由影響‧新劇場藝術總監呂毅新，延續一直以來，引領青少年以自身生命故事，進行編演創作和公開演出，將藝術和生命教育課程做結

合，讓藝術深耕。

這項計畫透過口述歷史劇場形式，將高中生的日常與奇想、對於世界的觀點看法，自我轉變與接納，青春的瘋狂行動，世代記憶的傳承與反思，以及對生老病死的感悟等。從個人經驗出發，述說青少年的集體記憶，在劇場內「發角」

轉大人。

今年除了劇場售票演出，也舉辦大台南地區8所高中校園的戲劇講座和示範巡演、暑期教師戲劇工作坊，以及「快閃藝術行動」前進新光三越小西門、藍晒圖文創園區直接和觀眾面對面接觸、「互動玩戲GO!」走進大同和大福里社區，跟社區居民開展跨越年齡、時空的隔代對話！在「藝文沙龍─打開青少年的一扇窗」擔任對談人，侃侃而談心路歷程。

演出前臺也將展出青少年策畫展覽。希望可以創造更多舞台讓青少年展現與實踐，發揮更多對青少年劇場的影響力。

(中時 )

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