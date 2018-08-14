HAPPY GO快樂無限 麗寶樂園門票最低55折

即日起至年底持HAPPY GO卡至麗寶樂園享票價優惠。（HAPPY GO提供）

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中時

8月暑假雖剩2周，9、10月仍有連假，HAPPY GO昨（13日）起啟動下半年大型品牌企畫，以象徵單純快樂的「旋轉木馬」為主題，推出「HAPPY GO Round-快樂就是如此單純」及「快樂無限計畫」兩大活動，且首度與六福村主題遊樂園、麗寶樂園渡假區合作，提供卡友最低55折的票價優惠。

此外，卡友在今年12月31日前至全台超過2萬個特約通路累點或兌點，有機會獲得最高5萬點HAPPY GO點數及日本東京迪士尼豪華行程；若參與活動中的HAPPY宣言活動，表達自己的快樂理念，還有機會獲日本機票、百貨及便利商店禮券、電影票等優惠大獎。

HAPPY GO行銷暨業務群副總經理李明城表示，隨著觀念的轉變，現代人認為兼顧工作與生活品質一樣重要，對20、30世代的族群來說尤其明顯。根據GO SURVEY今年6月針對各世代生活型態的調查也同步發現，20、30世代的民眾較其他年齡層更願意將錢用於休閒娛樂，而非儲蓄。

為持續提供更符合全卡友需求的活動，HAPPY GO「HAPPY GO Round-快樂就是如此單純」及「快樂無限計畫」兩項活動（http://www.happygoround.com.tw/），鎖定國內樂園及日本旅遊等休閒娛樂，讓卡友可遊樂園，期間於HAPPY GO任一特約商累兌，可拿萬點點數及獲日本機票、東京迪士尼豪華行程的機會。

除了旅遊外，HAPPY GO也發現，全民不分男女都愛看電影，且集中在21至40歲，又以26至30歲的卡友最為核心，即日起同步聯手威秀影城推出卡友回饋，8月底前可享HAPPY GO點數2倍送。

(中時 )

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