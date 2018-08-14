中市南屯國小附幼增班 公共教保服務能量再提升

台中市南屯國小附幼增班、南屯幼兒園核定收托幼幼班，公共教保服務能量再提升。（盧金足翻攝）

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台中市府未來除評估辦理既有公幼增班以外，也將持續盤點學校建物空間，增設非營利幼兒園。（盧金足翻攝）

台中市南屯國小附幼106學年度新生入園抽籤作業後，備取人數達74名，並考量現有公幼設施多以招收3歲以上幼兒為主，教育局協調南屯國小附幼調挪空間，107學年度增加附設幼兒園2班 將於8月底開學啟動服務；南屯幼兒園並增加幼幼班1班，專收2至3歲幼兒，就托能量再提升。

為提升幼兒教保服務公共化比例，台中市政府教育局評估各行政區學齡前幼兒人口數及就托需求，增設公立幼兒園或核定既有公幼增班。

教育局指出，經統計，南屯區106學年度第2學期2至5歲幼兒設籍人數8207人，公、私立幼兒園總核定收托量達8450名，106學度南屯國小附幼核定招收幼兒人數3班、90人，原定於108學年度進行增班。

但106學年度新生入園抽籤作業後備取人數達74名，考量核收量無法滿足地區幼兒就學需求，教育局協助學校調挪空間，提前於107學年度增加附設幼兒園2班，保障幼生就學權益。

另外，考量現有公幼設施多以招收3歲以上幼兒為主，教育局107學年度選定市立南屯幼兒園，增加幼幼班1班，專收2至3歲幼兒，已完成招生作業，滿足該年齡階段幼兒就托需求，保障幼兒平價教保服務權益。

教育局表示，未來除評估辦理既有公幼增班以外，也將持續盤點學校建物空間，增設非營利幼兒園，以4成幼兒進入公共化幼兒園就讀為目標，提升台中市教保服務公共化能量。

(中時 )

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