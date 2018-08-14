嗨翻夏夜！飯店池畔派對暢飲調酒、選比基尼女郎拿大獎

2018年08月14日 19:44 中時 何書青

現場將邀請「非洲太暘鼓舞劇團」炒熱氣氛。（台南晶英酒店提供）

台南晶英酒店將於25日在飯店的4樓戶外池畔，舉辦「窺羈誰的爹」仲夏Mojito Night活動，參加的遊客可以暢飲Mojito調酒及啤酒3小時，知名的「非洲太暘鼓舞劇團」也會到現場助陣表演，更將選出第1屆比基尼女郎Miss Mojito、獲得價值近萬元的獎品。

炎夏的熱浪席捲全球，沁涼消暑的古巴經典調酒Mojito是盛夏中的熱門調酒，台南晶英酒店延續去年佳評如潮的Mojito Day活動，加入近來廣受年輕人討論的「瘋狂星期五」話題，2018年版的「窺羈誰的爹」仲夏Mojito Night派對就此登場，不只提供3小時Mojito調酒及啤酒無限暢飲，還有熱情DJ播放拉丁salsa音樂，加上知名的「非洲太暘鼓舞劇團」回歸，用熱情的鼓聲和歡呼聲，帶遊客嗨翻台南的仲夏之夜。

除了音樂和美酒，現場也會販售香腸、雞肉、杏鮑菇等銅板串燒，每串只要50元，還有豪氣的「晶英章魚哥」活動，只要入場投下選拔票、猜中當天冠軍比基尼女郎，就有機會獲得「30天水晶廊調酒暢飲卡」，可以連續1個月到池畔酒吧水晶廊兌換免費飲品，以杯換杯且不記名制。

「窺羈誰的爹」仲夏Mojito Night的門票每人980元，學生優惠價每人680元（需出示學生證），而台南晶英房客也能享優惠價每人680元。

(中時 )