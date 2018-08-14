台北港碼頭新建工程 縮短旅客通關時間至1.3小時

台北港北1及北2碼頭、登船廊道與旅客服務中心完工示意圖。（港務公司提供）

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台北港北1、北2碼頭空照圖。（港務公司提供）

台北港為提升旅客通關作業效率及舒適性，除興建旅客中心，也同步辦理北1及北2碼頭新建及登船廊道工程，近期該工程即將完工，該項碼頭及設施可以解決台北港目前無客運專用碼頭可供旅客上、下船不便，通關時間從2小時縮短至1.3小時。

台灣港務公司基隆港務分公司表示，台北港主要為裝卸作業貨運碼頭，以往旅客到港，以現有碼頭作業特性及旅客通關便利性為考量，暫安排以客輪停泊於北3碼頭做為折衷方案，利用行政大樓辦理證照查驗後，再以接駁方式到北3碼頭登船。

未來因停靠碼頭、登船廊道及旅客服務中心(完工驗收中)連成一線，旅客完成證照查驗後，直接登船，通關作業時間大為縮短，以麗娜輪滿載774人、海峽號滿載760人為例，通關時間將由2小時縮短為1.3小時。

本工程碼頭部分，主要是將長404.5公尺、寬約10公尺的老舊重力式方塊護岸改建為20公尺寬之板樁式碼頭，並將船席泊地水深由-4.0m浚深至-8.0m及新建長度約150m，寬度6m，高度5.5m之登船廊道等。自105年5月31日開工，工程預算為3.3億元。

為配合不同階段使用需求，包含碼頭、登船廊道及附屬設施等工程採三階段施工，第一階段工程已於107年4月23日驗收，第二及第三階段工程已於107.06.29辦理初驗，刻正進行優化處理，預計107年8月底前可順利完成工程驗收，後續請領使用執照及協調CIQS設備搬遷等，希望在年底前提供旅客服務。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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