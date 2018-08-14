微風信義霓幻之夜 24日封館開趴

2018年08月14日 19:58 中時 郭家崴

微風信義獨家BOTTEGA VENETA PIAZZA小羊皮拼水蛇皮中型手提包，17萬2500元。（微風提供）

微風信義獨家FENDI羊毛FF LOGO背包，價格店洽。（微風提供）

微風信義獨家 HOGAN ICUBE銀色休閒鞋，1萬5900元。（微風提供）

24日18時至23時於微風信義阿舍快閃車單筆消費滿199元或憑微風積點禮遇會員資格扣會員點數50點，可兌換熱銷的究醬拌麵，口味隨機，限量300份。（微風提供）

微風信義獨家CREED香水組，皇家尼蘭250ml、皮革隨身香瓶50ml，原價4萬4800元、特價2萬6880元，限量5組。（微風提供）

微風信義獨家Santa Maria Novella熱銷明星商品買大送小，原價3450元、特價2150元，限量20組。（微風提供）

微風信義La Colline頂級奢華鉑金粹組，原價6萬3200元、特價3萬6800元，58折。（微風提供）

因應時尚精品秋冬吹起霓幻風，微風一年一度的「信義之夜」，以「NEON霓幻之夜」為主題，24日當晚18時至24時封館，全館採用星光和極光等元素打造，祭出約50款獨家或限量商品，奢華香氛、保養58折起，為下月百貨開跑的周年慶提前暖身。

微風信義館內時尚、精品配件包款、精品鞋、訂製婚紗與西服等，皆推出符合霓虹色系的獨家單品，包含螢光綠的Valentino老虎圖案羽絨長外套、有如Disco鏡面球的HOGAN ICUBE銀色休閒鞋霓幻感的皮面、以亮橘色和草綠色 形成巧妙對比的BOTTEGA VENETA PIAZZA小羊皮拼水蛇皮中型手提包等，FENDI、GIVENCHY等也有獨家新品共襄盛舉。

2F擁有7家香氛品牌店打造獨特的香氛街，連同保養品也祭出優惠折扣，最低58折起；獨家的CYRANO+ CREED香水組，有皇家尼蘭250ml、皮革隨身香瓶50ml，原價4萬4800元、特價2萬6880元，限量5組。此外，不同櫃位推出的折扣券最低門檻不同，從滿5000折抵500起至100萬抵6萬5000都有，強力催buy。

霓幻之夜當晚也有各種主題派對活動，像是邀請入選亞洲熱門女DJ的Alyshia上演魔幻DJ秀；另，持當日消費滿6000元發票，或抵扣微風積點禮遇會員點數199點，可獲香水占卜1次。

(中時 )